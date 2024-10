Alex Stoian, puștiul Farului, cuvinte mari după ce a apărut în „The Guardian”: „Vreau să ajung ca Yamal! Vreau să joc în Champions League”

La doar 16 ani, Tânărul jucător vrea să urmeze traseul celebrului Lamine Yamal, puștiul de senzație de la Barcelona.

Alex Stoian, puștiul Farului, cuvinte mari după ce a apărut în „The Guardian”

Publicația engleză realizează an de an astfel de topuri, fără să ordoneze jucătorii incluși într-o ordine specifică. Românul Alex Stoian, născut la Madrid pe 15 decembrie 2007, are o companie selectă în cadrul listei (Lamine Yamal, Pau Cubarsi sau Marc Bernal, jucătorii de 17 ani de la Barcelona).

ADVERTISEMENT

Într-un interviu acordat pentru , tânărul atacant a spus care sunt ambițiile sale. Se pare că puștiul fostei campioane a României îl are drept model pe Lamine Yamal.

„Mă bucur că apar pe The Guardian, mă bucur că se vorbește despre mine. Nu trebuie să mă culc pe o ureche, trebuie să muncesc din ce în ce mai mult ca să ajung și eu ca Lamine Yamal, să joc în Champions League”, a spus Alex Stoian, conform sursei.

ADVERTISEMENT

„Să marchez cu Rapid! Este visul meu”

Gică Hagi a mizat pe Alex Stoian până acum în acest sezon în 5 partide, însă vârful a fost introdus mereu spre finalul partidelor. Farul Constanța reia competiția internă cu un duel în deplasare.

„Marinarii” vor juca împotriva Rapidului, luni seară, iar Alex Stoian vrea să marcheze primul său gol chiar în Giulești: „Doamne ajută să marchez cu Rapid! Este visul meu”, a mai spus fotbalistul lui Hagi conform sursei precizate.

ADVERTISEMENT

Ambiții mari la Farul înaintea partidei cu Rapid

Nu doar Alex Stoian vrea să facă un meci de neuitat contra Rapidului.

„Cu Rapidul în Giulești e un meci foarte important. Îmi doresc să fac o partidă cât mai bună, să-mi ajut echipa cu evoluția mea și toți să respectăm conceptul și să reușim să aducem cele 3 puncte acasă”, a spus tânărul fotbalist.

ADVERTISEMENT

Farul Constanța și Rapid sunt vecine de clasament înaintea meciului direct din etapa a 13-a. Dobrogenii se află pe locul 11, cu 13 puncte, în timp ce giuleștenii sunt pe locul 12, cu același număr de puncte.