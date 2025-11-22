Sport

Alex Stoian, supărat chiar și după ce a marcat în FCSB – Petrolul 1-1. Marea sa dezamăgire: „Îmi pare rău, nu știu ce se întâmplă”

Reacția lui Alexandru Stoian după FCSB - Petrolul 1-1. Ce a spus tânărul atacant după ce a marcat golul bucureștenilor, dar a fost implicat apoi în reușita oaspeților.
Mihai Dragomir
22.11.2025 | 22:49
Alex Stoian suparat chiar si dupa ce a marcat in FCSB Petrolul 11 Marea sa dezamagire Imi pare rau nu stiu ce se intampla
ULTIMA ORĂ
Ce a spus Alex Stoian după ce a marcat în FCSB - Petrolul 1-1. Sursa Foto: Sport Pictures.
ADVERTISEMENT

FCSB a obținut doar un singur punct din duelul de acasă cu Petrolul (scor 1-1). Alex Stoian a reacționat la finalul partidei în care a fost și înger, dar și demon. Ce a spus, de fapt, tânărul atacant.

Alexandru Stoian, reacție după ce a marcat, dar a și „contribuit” la golul primit în FCSB – Petrolul 1-1

FCSB continuă să se afle în cursa pentru play-off, nefiind încă pe locurile care garantează prezența în primele 6. Bucureștenii s-au încurcat însă și cu Petrolul, cu care au bifat doar un rezultat de egalitate.

ADVERTISEMENT

Alexandru Stoian, titularul ales de Gigi Becali în atac așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate și care a marcat în poarta Petrolului, a fost ulterior implicat și în faza din care a rezultat reușita egalizatoare a prahovenilor. Tânărul fotbalist și-a vărsat frustrarea la finalul partidei.

„Nu știu în repriza a doua ce s-a întâmplat, îmi pare rău că am ratat atât de mult și aia e. Mai e până la play-off, mai sunt meciuri, încercăm să luăm meci cu meci și să ajungem acolo. Nu știu ce se întâmplă, nu ne concentrăm tot meciul, până la final.

ADVERTISEMENT
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și...
Digi24.ro
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri

Reușesc să marchez, dar din prea multe ocazii, am multe ocazii pe care le marchez, trebuie să mai lucrez. Am pierdut eu mingea, m-am întors, nu am mai văzut pe nimeni, am încercat să joc între linii și a ajuns mingea la ei. După, șutul și aia a fost. Normal că ne îngrijorează, dar încercăm să continuăm!”, a spus atacantul de la FCSB.

ADVERTISEMENT
Imaginile cu Sabrina Voinea și mama ei au ajuns până în presa internațională!...
Digisport.ro
Imaginile cu Sabrina Voinea și mama ei au ajuns până în presa internațională! Cum le-au numit sârbii

Cum vede Stoian deplasarea cu Steaua Roșie

Pentru FCSB urmează o deplasare infernală. Joi, 27 noiembrie, campioana României va juca pe terenul campioanei Serbiei, Steaua Roșie, în cadrul etapei cu numărul 5 din Europa League. Stoian a subliniat importanța pregătirii acestei partide.

„Urmează meciul de Europa, încercăm să îl pregătim cât de bine se poate. Trebuie să luăm fiecare meci parte în parte și vedem ce va fi!”, a mai spus Stoian la flash-interviu.

ADVERTISEMENT
„Țiganule!”. Scandal monstru în Serie A: meciul a fost în pericol de suspendare
Fanatik
„Țiganule!”. Scandal monstru în Serie A: meciul a fost în pericol de suspendare
Rezultate SuperLiga, etapa 17. FCSB – Petrolul 1-1. Campioana, încă departe de locurile...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 17. FCSB – Petrolul 1-1. Campioana, încă departe de locurile de play-off. Clasament actualizat
Ce gol a putut să ia Ștefan Târnovanu în FCSB – Petrolul! Siyabonga...
Fanatik
Ce gol a putut să ia Ștefan Târnovanu în FCSB – Petrolul! Siyabonga Ngezana a „contribuit” decisiv. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Cătălin Oprișan, PEDEPSIT de Gigi Becali după ce a refuzat să vină la...
iamsport.ro
Cătălin Oprișan, PEDEPSIT de Gigi Becali după ce a refuzat să vină la FCSB: 'Nu aveam încredere că-mi primesc salariul'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!