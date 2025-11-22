Alex Stoian, supărat chiar și după ce a marcat în FCSB – Petrolul 1-1. Marea sa dezamăgire: „Îmi pare rău, nu știu ce se întâmplă”

ADVERTISEMENT

FCSB a obținut doar un singur punct din duelul de acasă cu Petrolul (scor 1-1). Alex Stoian a reacționat la finalul partidei în care a fost și înger, dar și demon. Ce a spus, de fapt, tânărul atacant.

Alexandru Stoian, reacție după ce a marcat, dar a și „contribuit” la golul primit în FCSB – Petrolul 1-1

FCSB continuă să se afle în cursa pentru play-off, nefiind încă pe locurile care garantează prezența în primele 6. Bucureștenii s-au încurcat însă și cu Petrolul, cu care au bifat doar un rezultat de egalitate.

Alexandru Stoian, a fost ulterior implicat și în . Tânărul fotbalist și-a vărsat frustrarea la finalul partidei.

„Nu știu în repriza a doua ce s-a întâmplat, îmi pare rău că am ratat atât de mult și aia e. Mai e până la play-off, mai sunt meciuri, încercăm să luăm meci cu meci și să ajungem acolo. Nu știu ce se întâmplă, nu ne concentrăm tot meciul, până la final.

Reușesc să marchez, dar din prea multe ocazii, am multe ocazii pe care le marchez, trebuie să mai lucrez. Am pierdut eu mingea, m-am întors, nu am mai văzut pe nimeni, am încercat să joc între linii și a ajuns mingea la ei. După, șutul și aia a fost. Normal că ne îngrijorează, dar încercăm să continuăm!”, a spus atacantul de la FCSB.

Cum vede Stoian deplasarea cu Steaua Roșie

Pentru FCSB urmează o deplasare infernală. Joi, 27 noiembrie, campioana României va juca pe terenul campioanei Serbiei, Steaua Roșie, în cadrul etapei cu numărul 5 din Europa League. Stoian a subliniat importanța pregătirii acestei partide.

„Urmează meciul de Europa, încercăm să îl pregătim cât de bine se poate. Trebuie să luăm fiecare meci parte în parte și vedem ce va fi!”, a mai spus Stoian la flash-interviu.