Sport

Alex Stoian, viitorul transfer uriaş pentru FCSB?! Giovanni Becali a dat verdictul: “Poate să devină o piesă importantă”

Alex Stoian poate deveni noul transfer pe bani mulți efectuat de FCSB? Giovanni Becali a dat verdictul despre tânărul atacant venit de la Farul Constanța.
Iulian Stoica
20.12.2025 | 18:24
Alex Stoian viitorul transfer urias pentru FCSB Giovanni Becali a dat verdictul Poate sa devina o piesa importanta
EXCLUSIV FANATIK
Alex Stoian, viitorul transfer pe bani mulți de la FCSB? Anunțul lui Giovanni Becali. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB s-a impus în ultima etapă de campionat, scor 0-2 în deplasare cu Unirea Slobozia. Pentru oaspeți au punctat Lixandru, respectiv Stoian, cel din urmă reușind să marcheze chiar în ziua majoratului. Ce părere are Giovanni Becali despre tânărul atacant din curtea campioanei.

Alex Stoian, viitorul transfer uriaş pentru FCSB?!

În cadrul „Giovanni Show”, Giovanni Becali a transmis că Alex Stoian are un potențial uriaș, însă acesta trebuie să își găsească un loc de titular la FCSB. Cunoscutul impresar e de părere că Gigi Becali ar putea să-l vândă pe Stoian cu o sumă importantă, jucătorul venit de la Farul având toate calitățile necesare pentru fotbalul mare.

ADVERTISEMENT

„(n.r. Stoian e un jucător interesant?) Da, este, doar că trebuie să își găsească locul de titular. Dacă FCSB ar avea curajul să joace cu under, atunci să fixeze o poziție. Dacă se va avea încredere și îl vor folosi titular, Stoian va crește mult. Acum ba joacă, ba nu joacă.

Are un fizic bun, știe cu mingea, e impunător. Are viteză și cu mingea la picior, dar și fără minge. E un jucător care mie îmi place. Sigur are impresar, e cel care se ocupă și de Ianis Hagi”, a declarat Giovanni Becali.

ADVERTISEMENT
VIDEO De ce s-au bătut două femei la Timișoara: un influencer din campania...
Digi24.ro
VIDEO De ce s-au bătut două femei la Timișoara: un influencer din campania lui Călin Georgescu, în mijlocul scandalului

Stoian a fost aproape să semneze cu Giovanni Becali

În continuare, celebrul impresar a dezvăluit că Alex Stoian a fost pe punctul să semneze cu firma sa de reprezentare. Acest lucru se petrecea în momentul în care atacantul se afla la Farul Constanța, însă părțile nu au ajuns la un numitor comun.

ADVERTISEMENT
Cristiano Ronaldo arată așa la 40 de ani și are șase mese pe...
Digisport.ro
Cristiano Ronaldo arată așa la 40 de ani și are șase mese pe zi! Ce nu consumă niciodată și alimentul ”magic” din dietă

„Eu i-am avut pe părinții lui Stoian în birou, dar acum mai mult timp. Am vorbit ceva, dar nu s-a legat. A avut loc întâlnirea când era la Hagi și debutase. E un tânăr jucător care promite mult și poate deveni o piesă importantă la FCSB.

Poate juca și vârf sau al doilea vârf. Poate juca și în 4-4-2, și în 3-5-2, poate evolua în mai multe sisteme. Lui i-ar conveni să fie central stânga, dar fuge și în dreapta, nu e problemă. În 4-3-3 poate juca oriunde vrea”, a mai spus Giovanni Becali despre Alex Stoian.

ADVERTISEMENT
  • 650.000 de euro este cota lui Alex Stoian
  • 14 meciuri, 4 goluri și o pasă decisivă a adunat atacantul în acest sezon la FCSB

Alex Stoian, noul transfer pe bani mulți de la FCSB? Anunțul lui Giovanni Becali

Claudiu Răducanu, atac neașteptat din raiul milionarilor: ”Pentru cei care nu pot dormi...
Fanatik
Claudiu Răducanu, atac neașteptat din raiul milionarilor: ”Pentru cei care nu pot dormi noaptea…”
Doi “tricolori” schimbă echipa! Giovanni Becali confirmă negocierile: “Încercăm să găsim ceva mai...
Fanatik
Doi “tricolori” schimbă echipa! Giovanni Becali confirmă negocierile: “Încercăm să găsim ceva mai bun!”
Primele explicații pentru petrecerea cu manele la care au fost prezenți jucătorii Universității...
Fanatik
Primele explicații pentru petrecerea cu manele la care au fost prezenți jucătorii Universității Craiova. „Am încercat să ne detașăm de ce s-a întâmplat”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Singurul român care l-a învins pe Anthony Joshua, dezgustat de meciul britanicului cu...
iamsport.ro
Singurul român care l-a învins pe Anthony Joshua, dezgustat de meciul britanicului cu Jake Paul: 'Despre asta a fost vorba! Nimic altceva'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!