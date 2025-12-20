Alex Stoian, viitorul transfer uriaş pentru FCSB?! Giovanni Becali a dat verdictul: “Poate să devină o piesă importantă”

ADVERTISEMENT

FCSB s-a impus în ultima etapă de campionat, scor 0-2 în deplasare cu Unirea Slobozia. Pentru oaspeți au punctat Lixandru, respectiv Stoian, cel din urmă reușind să marcheze chiar în ziua majoratului. Ce părere are Giovanni Becali despre tânărul atacant din curtea campioanei.

Alex Stoian, viitorul transfer uriaş pentru FCSB?!

În cadrul „Giovanni Show”, Giovanni Becali a transmis că Alex Stoian are un potențial uriaș, însă acesta trebuie să își găsească un loc de titular la FCSB. Cunoscutul impresar e de părere că , jucătorul venit de la Farul având toate calitățile necesare pentru fotbalul mare.

„(n.r. Stoian e un jucător interesant?) Da, este, doar că trebuie să își găsească locul de titular. Dacă FCSB ar avea curajul să joace cu under, atunci să fixeze o poziție. Dacă se va avea încredere și îl vor folosi titular, Stoian va crește mult. Acum ba joacă, ba nu joacă.

Are un fizic bun, știe cu mingea, e impunător. Are viteză și cu mingea la picior, dar și fără minge. E un jucător care mie îmi place. Sigur are impresar, e cel care se ocupă și de Ianis Hagi”, a declarat Giovanni Becali.

Stoian a fost aproape să semneze cu Giovanni Becali

În continuare, celebrul impresar a dezvăluit că . Acest lucru se petrecea în momentul în care atacantul se afla la Farul Constanța, însă părțile nu au ajuns la un numitor comun.

„Eu i-am avut pe părinții lui Stoian în birou, dar acum mai mult timp. Am vorbit ceva, dar nu s-a legat. A avut loc întâlnirea când era la Hagi și debutase. E un tânăr jucător care promite mult și poate deveni o piesă importantă la FCSB.

Poate juca și vârf sau al doilea vârf. Poate juca și în 4-4-2, și în 3-5-2, poate evolua în mai multe sisteme. Lui i-ar conveni să fie central stânga, dar fuge și în dreapta, nu e problemă. În 4-3-3 poate juca oriunde vrea”, a mai spus Giovanni Becali despre Alex Stoian.

650.000 de euro este cota lui Alex Stoian

14 meciuri, 4 goluri și o pasă decisivă a adunat atacantul în acest sezon la FCSB