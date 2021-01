Alex Stoica de la Puterea Dragostei, concurent și în altă emisiune. Unde a mai participat tânărul

Alex Stoica este cel mai nou concurent din casa Puterea Dragostei, tânărul cucerind fetele încă de la prima apariție. Ceea ce nu știe multă lume este că bărbatul a participat și la o altă competiție, care s-a difuzat în trecut la Kanal D.

Gălățeanul a fost candidat la reality show-ul Exatlon, unde a impresionat prin performanțele fizice, sportul fiind una dintre pasiunile sale. Tânărul s-a făcut remarcat în competiție, unde a luptat de partea Războinicilor și a dat totul pentru echipa sa.

Sportiv încă de la o vârstă foarte mică, Alex Stoica lucrează pentru o firmă din Statele Unite ale Americii, în domeniul vânzărilor. Concurentul în vârstă de 28 de ani nu a renunțat definitiv la activitatea sportivă, dovadă trupul bine lucrat la sală.

„De mic am făcut sport, de la 11 ani. Am făcut 8 ani de atletism, apoi după ce am terminat liceul am făcut un an de box și ulterior mi-am dat seama că era foarte târziu, cel puțin pentru mine, să fac box.

Apoi mi-am dorit să mai fac un sport, ca să pot să ajung la Jocurile Olimpice, pentru că-mi plăceau foarte mult. Și am făcut caiac al treilea sport, pe care l-am practicat câțiva ani, până în 2016.

Apoi m-am lăsat pentru că au fost niște probleme la nivel de federație.

Și de atunci am fost personal trainer și am încercat și partea de fitness, câștigând câteva premii la concursuri, la clubul unde activăm în Galați”, a povestit tânărul în casa din Turcia.

Bărbatul, care a fost participant și la Exatlon, a mai dezvăluit că a moștenit pasiunea pentru sport de la tatăl său. Din păcate, acesta și-a pierdut părintele chiar în 2019, Alex Stoica fiind puternic marcat de acest eveniment neplăcut.

Fostul Războinic avea să-și amintească de acest moment în clipa în care a fost eliminat din competiția sportivă, dezvăluind că regretă că nu a apucat să mai vorbească cu tatăl său înainte de a muri. Din fericire, gălățeanul s-a resemnat și acum este decis mai mult ca oricând să fie fericit.

Noul concurent de la Puterea Dragostei s-a înscris în emisiunea matrimonială de la Kanal D cu gândul de a găsi femeia perfectă alături de care să-și întemeieze o familie. Alex Stoica a pus deja ochii pe una dintre fete, cu care a avut o discuție intimă în camera roșie.

