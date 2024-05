Alex, tânărul care reinventează piața brânzei în România. Produce un tip căutat peste hotare, în ferma sa de vaci Bălțată Românească

Românii încep să fie din ce în ce mai pasionați de industria alimentară. Există mulți tineri care au idei inovative, iar unul dintre aceste exemple este Alex Rotaru. De ani buni de zile, acesta produce într-o comună din Arad unul dintre cele mai bune sortimente de brânză.

Alex Rotaru produce unul dintre cele mai bune sortimente de brânză din România

Alex Rotaru s-a făcut imediat remarcat pe piață producătorilor din România. Tânărul a crezut în visul său și, drept dovadă, acesta s-a materializat. În prezent, în comuna arădeană Șeitin,

ADVERTISEMENT

Alex Rotaru și-a deschis propria fabrică unde folosește lapte produs exclusiv de vacile din rasa Bălțată Românească. Afacerea lui Alex merge atât de bine, încât nu doar că vinde în România brânza, ci trimite și la export.

În fabrica sa, tânărul produce mai multe sortimente de brânză, însă telemeaua de vacă și Caciotta sunt cele care au ajuns la sufletul consumatorilor. Caciotta este unul dintre cele mai căutate sortimente de brânză care se vinde ca pâinea caldă peste hotare.

ADVERTISEMENT

Alex Rotaru a fost pasionat de agricultură încă din studenție, atunci când a urmat cursurile Facultății de Agricultură din Timișoara. După finalizarea studiilor, acesta a început ca fermier de cultură mare, iar acum își trăiește visul.

Alex Rotaru: ”Românii nu sunt obișnuiți cu specialități”

Alex Rotaru a investit o sumă importantă de bani în vacile de rasă și se pare că a fost cea mai inspirată alegere. Cele 200 de exemplare de vaci din rasa Bălțață Românească îi asigură

ADVERTISEMENT

”În fermă, investiția a fost făcută cu fonduri europene, partea de grajd. Pentru fabrică am început undeva în 2016, am avut o perioadă de pauză deoarece constructorul a intrat în insolvență și am reușit să finalizăm investiția abia în 2021.”, a declarat Alex Rotaru pentru

Pentru că visul său să se materializeze, Alex Rotaru a muncit aproape un an de zile. După mult efort și 1.9 milioane de euro investite, fabrica lui Alex Rotaru din comuna arădeană Șeitin a început să producă primele unități de telemea și brânză Caciotta.

ADVERTISEMENT

Din păcate, românii care obișnuiesc să își facă cumpărăturile din supermarketuri nu se pot bucura de brânza produsă de Alex Rotaru. Momentan, acesta nu a reușit să pătrundă pe această piață. Singura zona în care comercializează este Arad.

”Am încercat să intrăm în niște lanțuri de magazine, dar sunt taxe peste taxe pe care nu le putem susține noi, producătorii mici. Momentan avem pe raza județului Arad vreo 30 de magazine unde ducem produsele noastre. Am făcut într-un timp și Caciotta cu măsline, pe care am vândut-o foarte greu deoarece românii nu sunt învățați încă cu specialități.”, a declarat Alex Rotaru pentru aceeași sursă.