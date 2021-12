Cine este Alex Ţîrlea, românul care a debutat în La Liga! A jucat 10 ani la juniorii lui Real Madrid: “M-am născut în Spania, dar e o mândrie să reprezint România”

Etapa dinaintea Crăciunului, în fotbalul spaniol, va fi de neuitat pentru tânărul jucător român Alex Țîrlea, care .

Alex Ţîrlea: “M-am născut în Spania, dar e o mândrie să reprezint România”

Cu ocazia convocării sale la echipa națională de tineret u21 a României, Alex Țîrlea declara: “M-am născut în Spania, părinţii mei au ajuns în Spania acum peste 20 de ani. Acolo am fost crescut, dar m-am obişnuit să vorbesc şi româneşte. Prima mea convocare a fost la U17, am avut un meci amical cu Danemarca”.

Născut pe pământ iberic, din părinți români plecați la muncă în Spania, Țîrlea a îmbrăcat pentru prima dată tricoul tricolor în septembrie, la un meci amical cu divizionara secundă FC Buzău, când a evoluat timp de 80 de minute.

El s-a format la academia marelui club , pentru care a jucat 10 sezoane. “Au fost 10 ani foarte buni la Real Madrid, foarte intenşi. Au fost foarte mulţi jucători de mare calitate, care m-au ajutat să-mi cresc calitatea. Sunt foarte mândru. Spiritul de învingător e foarte important acolo”.

Actualmente este la Deportivo Alaves, fiind însă folosit mai mult la echipa secundă a clubului, în campionatul din divizia a treia.

”Ar fi ceva foarte important să joc la EURO U21, o mândrie să-mi reprezint ţara, sper ca prin muncă să reuşesc acest lucru”, a mai spus Alex Țîrlea pentru canalul oficial al Federației Române de Fotbal, FRF TV.

Debut în deplasarea de la Rayo Vallecano. A mai jucat şi în Cupa Regelui

Deoarece în lotul celor de la Alaves sunt mai multe indisponibilități, cauzate de Covid-19 sau alte tipuri de accidentări, în lot, pentru deplasarea de la Rayo Vallecano, a apărut un nume nou: Alex Țîrlea.

El a fost introdus în teren în minutul 76, în locul lui Martin Aguirregarabia. Românul a jucat cu numărul 36 pe tricou, pe postul de fundaș dreapta.

Alex Țîrlea a mai jucat și în rușinoasa eliminare din Cupa Spaniei a celor de la Alaves, învinși acum patru zile pe terenul echipei Linares, din Segunda B, cu 3-1. Atunci Alex Țîrlea a jucat titular, pe același post de fundaș dreapta, fiind înlocuit în minutul 81.

Jurnaliștii de la AS i-au consemnat declarația lui Alex Țîrlea, la finele meciului din Cupa Spaniei: ”Știam că adversarul este puternic și că joacă un fotbal bun. Păcat că nu reușim să câștigăm, iar aici nu am putut scoate măcar un egal. Personal am încercat să fac totul bine pe teren pentru a-mi ajuta echipa. M-am simțit destul de confortabil. Cred că am făcut un joc bun”, a spus internaționalul român de tineret.

Pentru Alaves urmează meciul cu Villareal, în 21 decembrie. Alaves este pe locul 17 în La Liga, cu 15 puncte acumulate.