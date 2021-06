Alex Velea și Cătălin Măruță sunt la cuțite, iar iubitul Antoniei a fost categoric atunci când a spus că nu există cale de împăcare între el și prezentatorul TV.

Zilele trecute, soțul Andrei a încercat să aplaneze conflictul, însă Alex Velea nu și-a dorit același lucru. Artistul a fost invitat în platoul emisiunii lui Dan Capatos, unde a vorbit despre scandalul cu Măruță.

Alex Velea, adevărul despre scandalul cu Cătălin Măruță: „M-a jignit prea rău”

și a declarat că nu mai vrea să se împace niciodată cu el. Cântărețul susține că prezentatorul i-ar fi jignit pe el și pe Antonia în mod repetat în cadrul emisiunii pe care o moderează la Pro TV.

În plus, Măruță ar fi inclus-o pe Antonia chiar și în discuțiile cu cei care nu mai sunt prieteni cu Alex Velea din cauza „nepotrivirilor de opinii”, așa cum susține chiar el.

Deși au avut o relație lungă de prietenie de-a lungul timpului, Alex Velea a spus clar că nu mai vrea să-l vadă în față pe Cătălin Măruță.

Artistul a vorbit în direct despre această ruptură iremediabilă care s-a produs între el și prezentatorul emisiunii „La Măruță”.

Alex Velea a ținut să sublinieze că dacă el ar fi folosit numele Andrei în contexte în care Măruță a folosit numele Antoniei, acesta din urmă nu ar mai fi fost la fel de dornic de împăcare.

„Nu mi-a plăcut niciodată să generez scandaluri, nu îmi place nici să le amplific. Dar uneori simt nevoia să dau replica, pentru că mă simt prea atacat. E aiurea că se iau de familie, dacă au ceva cu mine, să îmi spună în față.

Nu e genul meu să împroșc cu noroi în stânga și în dreapta. Cu Măruță de-asta m-am și certat, că tocmai pe ei îi invita și le punea întrebări despre nevastă-mea. M-a jignit prea rău, și a jignit-o pe nevastă-mea.

Dacă foloseam numele nevestei lui, dacă aș fi vorbit eu de Andra cum a vorbit el de Antonia, nu cred că mai punea textul ăla, ca la sfârșit să spună că suntem bărbați și să ne strângem mâna”, a declarat Alex Velea la Xtra Night Show, potrivit .

Alex Velea și Cătălin Măruță au avut și scandaluri mai vechi

Alex Velea a vorbit despre un scandal din 2012 , pe vremea când erau prieteni buni și colaborau.

Iubitul Antoniei susține că și atunci Măruță căuta să provoace tensiuni între el și alte persoane publice din România. La momentul respectiv, prezentatorul chiar a sunat-o pe mama lui Alex Velea pentru a face pace cu fiul ei.

Cântărețul susține că între el și fostul său amic nu a avut loc o ceartă, însă nu mai vrea să vorbească cu el sau să aibă orice fel de colaborare.

„Nu vreau să îl jignesc. Am zis că sunt prietenii mei, 100%, apoi am văzut că el poate să renunțe la prietenia asta a noastră foarte ușor când e să mă măscărească. Am mai avut problema asta, în 2012. Și l-am luat, l-am înjurat.

(…) Nu faci așa, nu ai cum să mă măscărești tu pe mine cu acei copii pentru care eu am făcut tot. Eu nu m-am certat cu el, dar nu mai vreau să mai vorbesc cu el, să îl mai văd, să mai colaborez”, a continuat artistul.

Acum câteva zile, Cătălin Măruță a încercat să facă pace cu Alex Velea, postând un mesaj emoționant legat de prietenie pe rețelele sociale. Însă artistul nu a fost dornic de împăcare și a spus că nu mai vrea să aibă vreo legătură cu el după ce el și Antonia au fost jigniți.