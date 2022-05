Alex Velea, detalii despre relația cu cei trei copii. Maya, fiica Antoniei, loc special în inima artistului

Celebrul artist a oferit detalii despre cei trei copii. Vedeta recunoaște că fiica sa vitregă are un loc special în inima sa, chiar dacă nu este tatăl ei natural. De altfel, are un tatuaj inedit care o reprezintă pe fetiță.

Alex Velea, despre legătura cu cei trei copii. Ce spune despre fiica Antoniei, Maya

Alex Velea își dorește ca cei trei copii să aibă bun-simț și să știe să se descurce în orice situație. Iubitul Antoniei are aprecieri pentru cei mici, care au personalități complet diferite. În plus, spune ce relație are cu Maya, care locuiește în Italia.

ADVERTISEMENT

„Cresc foarte repede. Au deja păreri, prea multe idei, aș zice… Sunt năzdrăvani și plini de energie. Le place să vină cu mine la studio și se pare că au înclinație spre muzică. Nu îi forțăm. Pur și simplu, așa se distrează.

E una dintre modalitățile de a se distra. Fiecare are personalitatea lui. Au un suflet bun. Empatizează cu cei din jur, i-ar ajuta oricând cu cât pot ei la vârsta asta și iubesc animalele.

ADVERTISEMENT

E o dragoste reciprocă. O iubesc din toată inima mea, chiar dacă nu sunt tatăl natural. Tatuajul este doar un bonus. E prea puțin pentru ce simt pentru Maya”, a declarat artistul pentru revista .

Alex Velea: ”Eu sunt un fular ud în fața lor”

Alex Velea este mândru de cei trei , despre care spune că sunt marea sa bucurie, mai presus de orice. Cântărețul recunoaște că cei mici sunt averea și darul pe care l-au primit de la Dumnezeu, Antonia fiind cea care nu cedează rugăminților.

ADVERTISEMENT

Frumoasa brunetă este figura din familie care reușește să pună piciorul în prag când vine vorba de copii, motiv pentru care vedeta consideră că logodnica sa este „șefa”.

„Antonia este șefa noastră. Eu sunt un fular ud în fața lor. Mă păcălesc ușor”, a mai adăugat Alex Velea, mai arată sursa menționată mai devreme.