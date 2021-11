Alex Velea recunoaște: face muzică pentru bani. “Nu am chef mereu să cânt. E un business”

Muzica a devenit un business pentru mulți dintre artiștii de la noi din țară, printre aceștia numărându-se și Alex Velea. Cântărețul nu mai reușește să se bucure atât de mult de cariera pe care a ales-o, mai ales că aceasta a venit la pachet și cu multe sacrificii pe care este nevoit să le facă.

De când a devenit pentru prima dată tată, este mult mai conștient de lucrurile care se petrec în viața sa. Achim și Dominic sunt motivele pentru care artistul simte nevoia uneori de a rămâne acasă, în loc să piardă timpul cu diferite activități. Perioada de burlăcie, în care Alex Velea era nelipsit de la petreceri, a apus demult.

Deși se bucură de un succes răsunător, Velea simte că lucrurile s-au mai schimbat. Dacă acum mai bine de 30 de ani cânta pentru a fi apreciat, acum totul s-a transformat într-un business. Artistul încearcă să păstreze mereu un echilibru între viața de familist și viața de artist, motiv pentru care este nevoit să facă anumite sacrificii.

Alxe Velea, despre muzică: „Îmi place ceea ce fac, dar e un business”

Invitat în emisiunea de la Antena 1, „Neatza cu Răzvan și Dani”, Alex Velea a vorbit despre schimbările care au avut loc în viața sa profesională. Acesta a povestit că la început îl interesa doar să fie văzut și recunoscut de către ceilalți, însă acum banii au devenit și ei importanți.

„Îmi doream ca lumea să mă cunoască și să îmi recunoască abilitățile vocale. Acum da, este și o meserie, adică nu o fac doar pentru plăcere. Îmi place la maxim ceea ce fac, dar e un business.”, a declarat artistul.

“N-am chef mereu să plec de lângă copii”

Familia a devenit totul pentru Velea, iar asta se poate observa cu ochiul liber. Pe conturile sale de socializare se găsesc poze alături de cei mici, dar și alături de . Cei doi îndrăgostiți își țin la curent fanii cu lucrurile noi care se petrec în familia lor.

Concertele artistului s-au mai rărit, acesta axându-se acum mai mult pe compusul melodiilor, dar și pe colaborări cu diferiți colegi de breală. Motivul este unul simplu, nu își dorește să mai stea plecat foarte mult timp de acasă.

„Prima dată am participat la un concurs, cred că aveam vreo 8 sau 9 ani. Atunci am început. Dar am cântat de câd eram copil, 30 de ani aproape. Atunci eram copil, nu cântam pentru bani. Acum da, este si o meserie, adică nu o fac doar pentru plăcere. Îmi place la maxim ceea ce fac, dar e un bussiness. Nu ai chef mereu să cânți, nu ai chef mereu să pierzi nopți. N-am chef mereu să plec de lângă copii.”, a adăugat Alex Velea, la “Neatza cu Răzvan și Dani”.

Alex Velea, deranjat că nu mai are intimitate: “Pentru unii oameni pare că este simplu, dar nu e”

De când a început să devină o persoană cunoscută, Alex Velea a fost urmărit în permanență de paparazzi. Dacă la început i se părea amuzant și simțea că așa primește validare din partea oamenilor, acum nu mai este de aceeași părere.

Având o relație cu Antonia, care este și ea o artistă foarte cunoscută la noi în țară, oamenii își doresc să fie mereu la curent cu viața celor doi.

Totuși, în ultimii ani, Alex Velea mărturisește că a învățat cum să rămână departe de camerele de filmat și de reporterii curioși să îi afle secretele. Acesta reușește periodic să petreacă timp cu familia în diferite locații de lux, departe de ochii curioșilor.

“Pentru unii oameni pare că este simplu, dar nu e. Nu e ca și cum ne-am îmbogăți peste noapte, e o muncă de mulți ani în spate. În momentul în care ai acceptat să devii o persoană publică, ai renunțat la intimitate.”, spune Alex Velea.