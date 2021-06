Alex Velea, prima reacție după declarațiile făcute de Fulgy despre petrecerea de la el acasă: „De ce ești mincinos?”

Alex Velea a reacționat scurt și la obiect după spovedania publică făcută de Fulgy după ce a fost prins drogat la volan.

Dan Manole, pe numele din buletin al fiului Clejanilor, s-a sucit la 180 de grade după ce prima oară declarase că este șmecher și a avut o atitudine nepotrivită în fața jurnaliștilor.

Fulgy a revenit în fața admiratorilor săi și a spus că el este un exemplu negativ pentru ei. Băiatul Clejanilor l-a introdus în mărturisirea sa și pe Alex Velea.

Alex Velea, scurt, către Fulgy: „Bă, de ce ești mincinos?”

Acesta a spus că nu știe sigur dacă cineva l-a turnat, dacă a vrut să îi facă rău intenționat, însă poate confirma faptul că în studioul lui Velea se fumează iarbă, nu și la el acasă.

Declarația cu totul neașteptată a lui Fulgy l-a băgat în belea pe partenerul Antoniei, care a reacționat scurt. „Bă, de ce ești mincinos?”, este prima declarație făcută în mediul online de Alex Velea legată de acest scandal care capătă amploare pe zi ce trece.

Fulgy a declarat ce s-a întâmplat cu exactitate în seara în care a fost prins de polițiști sub influența drogurilor.

„În legătură cu ieri, nu pot să zic decât că trăiesc într-o ţară coruptă şi doar atât. Ieri m-am trezit, am mâncat, iar seară pe la 7-8 am fost la Alex Velea, prietenul familiei noastre. Am făcut un grătar cu toţi băieţii de la Golden Boy.

Nu pot să spun că m-a turnat cineva, pentru că sunt nişte băieţi deosebiţi. De obicei în studiouri, nu la Alex Velea, se fumează… Eu vă jur că sunt plictisit de astea. După petrecerea de la Alex Velea, eu am plecat cu doi băieţi de-ai lui care nu aveau nimic la ei”, este o parte din spovedania lui

Margherita de la Clejani a avut și ea probleme cu legea

Nu este primul membru al Clejanilor care are probleme cu legea și o atitudine de multe ori sfidătoare cu presa. Nu de multă vreme, de la Clejani a intrat și ea în belele.

Aceasta și-a accidentat mașina după ce ar fi consumat substanțe interzise, iar comportamentul ei public a stârnit numeroase semne de întrebare în legătură cu starea acesteia.

Într-o altercație cu reporterii televiziunilor, vedeta spunea că tocmai sosise de la o petrecere de la Hollywood, ea fiind pe Calea Dorobanților.