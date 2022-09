Alex Zănoagă vrea revanșă, după ce a pierdut în fața lui Bobicioiu în gala RXF: „Oricând, din nou, în cușcă”

Victoria lui Alex Bobicioiu din gala RXF, care a avut loc pe 27 septembrie 2022, a ridicat câteva semne de întrebare. În mediul online, mulți erau siguri că va fi desemnat câștigător Alex Zănoagă, mai ales că fostul concurent de la Puterea dragostei i-a aplicat mai mulți pumni rivalului său, Bobi având la un moment dat fața plină de sânge.

Alex Zănoagă, interviu după ce a pierdut în fața lui Bobi

Judecătorul meciului a hotărât ca, în final, învingătorul să fie Alex Bobicioiu, acesta sărbătorind după terminarea meciului victoria alături de iubita lui, Simina Loica.

ADVERTISEMENT

FANATIK l-a contactat pe Alex Zănoagă după ce a pierdut meciul cu Bobi. Acesta a vorbit despre bătălia din ring, precizând că este mulțumit de felul în care a reușit să îi țină piept lui Bobicioiu.

Alex ne-a spus că și pentru el a fost o mirare faptul că a fost desemnat câștigător Bobi, în condițiile în care acesta mai mult îl îmbrățișa decât lovea.

ADVERTISEMENT

„Cred că el a punctat când m-a pus jos”

-Bună, Alex! În primul rând felicitări pentru meci. În al doilea rând, de ce crezi că a câștigat Bobi? Unde te-a învins, de fapt, pe parcursul celor trei reprize?

Toată lumea mi-a spus că aș fi meritat să câștig. Și eu am fost surprins, vă zic sincer. Probabil a câștigat pentru că eram eu prea pariat.

ADVERTISEMENT

-Ești mulțumit de felul în care te-ai bătut?

Eu l-am prins de multe ori, i-am aplicat mulți pumni. Cred că el a punctat când m-a pus jos. Acolo s-ar putea să fi câștigat. Sunt mândru că am reușit să duc la bun sfârșit meciul, mai ales că el nu făcea decât să stea la sol, fără să îmi aplice cine știe ce lovituri sau mă îmbrățișa. Orice făceam, el mă lua în brațe.

-Vrei o revanșă?

Da, aș intra oricând, din nou, în cușcă cu el. Din câte am înțeles, el e cel care nu vrea. Am auzit că va avea o confruntarea cu Ovi Neveu, apoi cică mai are pregătit un meci surpriză (n.r.: precizăm că învingătorul dintre cei doi beneficia de alte două meciuri, conform contractului semnat, în cazul de față fiind Bobicioiu).

ADVERTISEMENT

„Mă apuc foarte serios de kickbox”

-Dar cu altcineva te-ai mai bate?

Cu siguranță! A început să îmi placă și promit că nu o să mă las de antrenamente. Chiar dacă nu voi mai fi în ring cu Bobi, eu sper să continui. Mă apuc foarte serios de kickbox.

ADVERTISEMENT

-Cât de mult te-a solicitat meciul de aseară?

Eu, la final, nu mai aveam gaz. Simțeam că nu mai puteam respira. Cu toate astea, am zis că în a treia repriză trebuie să rămân în picioare orice ar fi. Creierul meu nu mai avea oxigen, nici nu mai vedeam bine, dar am rezistat.

RXF 42: @zanoaga_alex_ vs @bobicioiu90

Simina l-a ignorat după meci

-Simina a fost în sală aseară. Ți-a spus ceva după terminarea meciului?

Nu. Nu s-a apropiat de mine. Fiecare și-a văzut de treaba lui după aceea. Nici cu Bobi nu aveam ce să mai vorbesc.

-Ce planuri ai după gala RXF? Cum te vei reface?

Chiar mâine voi pleca în vacanță până pe 8 octombrie, la Londra, la ai mei. Acolo am si prieteni buni, și prietene. O să petrec câteva zile să mă deconectez de tot.

Alex Zănoagă și Bobicioiu au ajuns în cușca MMA, formând un triunghi amoros cu Simina Loica de la Puterea dragostei. Zănoagă, încă soțul Siminei, s-a cuplat cu Alex Bobicioiu, și el fost concurent în reality-show-ul de la Kanal D. De aici a apărut o rivalitate pe bune între cei doi la mijloc fiind și băiețelul pe care Zănoagă îl are cu Loica.

Zanni, Whatsy și Ștefan Ciuculescu, printre câștigătorii galei

Gala RXF din 27 septembrie a fost una plină de surprize. Marius Anaftase i-a dat ”somn” lui Iasmin Agoston, iar Exploit a fost făcut K.O. de What s Up.

Zannidache a fost cea mai surpriză, , în uralele tuturor suținătorilor. Perversul de pe Târgu Ocna a cedat după primul pumn care l-a pus la pământ, Fachirul din Periș adjudecându-și astfel victoria.

De asemenea, l-a învins pe ex-luptătorul de judo Marius Crăciun.