Alexander Isak a rupt tăcerea despre transferul la Liverpool: „Când promisiunile sunt încălcate și încrederea se pierde”

Situația lui Alexander Isak la Newcastle continuă să fie incertă, în această vară. De partea cealaltă parte, conducerea „coțofenelor” nu ia în calcul o despărțire de vârful suedez.

Alexander Isak, ultimatum pentru șefii lui Newcastle

S-a vorbit tot mai mult în această vară despre probabilitatea ca Alexander Isak . „Cormoranii” au confirmat în repetate rânduri interesul pentru atacant, ba chiar au înaintat și o ofertă oficială, refuzată de Newcastle.

Conducerea pare decisă să nu îi permită acestuia să plece, iar fotbalistul a lansat acuzații la adresa clubului, precizând că aceștia l-au mințit în legătură cu înțelegerea avută privind viitorul său.

Într-un comunicat publicat de jucătorul evaluat la 120 de milioane de euro chiar pe Instagram, acesta a transmis că relația dintre cele două părți este iremediabilă.

„Sunt mândru să fiu recunoscut de colegii mei de breaslă prin includerea în Echipa Sezonului din Premier League. În primul rând, vreau să le mulțumesc colegilor mei și tuturor celor de la Newcastle United care m-au susținut pe parcursul acestui drum.

Nu sunt prezent la ceremonie în această seară. Având în vedere tot ce se întâmplă, nu am simțit că ar fi potrivit să particip. Am ales să păstrez tăcerea mult timp, în timp ce alții au vorbit. Această tăcere le-a permis unora să promoveze propria versiune a evenimentelor, deși știu foarte bine că nu reflectă ceea ce s-a discutat și s-a convenit, în realitate, în spatele ușilor închise”.

Alexander Isak: „Relația nu mai poate continua”

„Adevărul este că s-au făcut promisiuni, iar clubul cunoaște poziția mea de multă vreme. Să pretindem acum că aceste probleme au apărut abia recent este înșelător.

Când promisiunile sunt încălcate și încrederea se pierde, relația nu mai poate continua. Asta este situația în care mă aflu acum și motivul pentru care cred că o schimbare este în interesul tuturor, nu doar al meu”, a scris atacantul celor de la Newcastle, pe Instagram.

