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Alexander Isak a părăsit cantonamentul echipei naționale a Suediei și nu va mai juca cele trei meciuri rămase din Liga Națiunilor, împotriva Poloniei, Bosniei-Herțegovina și României. Astfel, tricolorii scapă de fotbalistul care a deschis scorul la Stockholm, în înfrângerea naționalei lui Hagi, scor 1-2.

Isak nu mai vine la București

Anunțul în privința fotbalistului de 27 de ani a fost făcut de Liverpool, formația de club la care acesta evoluează. „Alexander Isak se va întoarce la Liverpool din cauza unei accidentări minore. Atacantul nu va participa la ultimele trei meciuri ale Suediei în această pauză internațională și va fi evaluat acum de personalul medical al clubului la Centrul de Antrenament AXA„, se arată în comunicatul lui Liverpool.

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El a ieșit sifonat după o încleștare cu Radu Drăgușin, care în urma duelului aerian, a căzut peste piciorul atacantului suedez. După meci, el a arătat semnele rămase după duelurile cu fundașii noștri.

„Cicatrici de luptă. Am primit câteva lovituri. Sunt lucruri care s-au întâmplat pe teren, dar, în rest, mă simt bine. Și asupra lui Ayari au fost câteva intrări mai urâte, la fel și asupra altora. În cazul meu, au fost mai degrabă nefericite. A fost un duel aerian, iar apoi el (n.r. Radu Drăgușin) a aterizat pe piciorul meu. Din punctul meu de vedere, nu a fost nimic grav”, a declarat Alexander Isak după meci, pentru svt.se.

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A criticat decizia arbitrului de a anula golul lui Stroud

Ținând cont că el a părăsit cantonamentul naționalei, accidentarea lui Isak pare destul de serioasă. Atacantul cu 63 de meciuri și 19 goluri la națională a avut și altă nemulțumire, după întâlnirea cu tricolorii. El a criticat decizia arbitrului de a anula golul lui Stroud, care a înscris pentru 3-1 în minutul 53.

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”Foarte trist. Întreaga fază a fost foarte frumoasă, tot jocul. Una, două atingeri pentru fiecare jucător și apoi el reușește o asemenea finalizare. O decizie nedreaptă. Din punctul meu de vedere, preiau mingea cu piciorul, iar apoi aceasta îmi atinge puțin mâna. După aceea se întâmplă foarte multe lucruri.

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Nu pot spune că sunt implicat în gol prin acea situație. Este mult prea în urmă faza pentru a anula golul pentru un henț, în condițiile în care mingea mi-a atins mai întâi piciorul.Apoi este greu să argumentezi, pentru că nu cunoști perfect regulile. Se schimbă tot timpul și sunt diferite de la un turneu la altul. Dar eu nu cred că golul ar fi trebuit anulat”, a declarat Alexander Isak, conform aftonbladet.se.

Liverpool speră să-l aibă apt de joc la reluarea campionatului, când Manchester City vine pe Anfield duminică, 11 octombrie.

Grupa României în Liga Națiunilor

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Luni, 28 septembrie, ora 21:45:

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Vineri, 2 octombrie, ora 21:45:

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Luni, 5 octombrie, ora 21:45:

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Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45:

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Marţi, 17 noiembrie, ora 21:45:

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