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Suedia pornește cu prima șansă contra României în meciul care va avea loc la Solna, pe „Strawberry Arena”, vineri, 25 septembrie, ora 21:45. Faptul că Suedia e favorită e nu doar părerea unor oameni din fotbal, dar și cotele caselor de pariuri. Bineînțeles că bookmakerii pot fi contraziși, iar aceasta depinde de Hagi și de tricolori. Iar primul adversar care trebuie blocat este Alexander Isak, cel mai în formă atacant al lui Graham Potter.

Alexander Isak, marele pericol pentru Gică Hagi în Suedia – România. Cifrele celui născut chiar la Solna ne dau fiori!

Alexander Isak, 27 de ani împliniți cu 4 zile înainte de Suedia – România, este marele pericol pentru Gică Hagi și pentru tricolori. Este cel mai în formă atacant al adversarilor, iar cuplul pe care-l face cu Viktor este unul care, într-adevăr, ar da bătăi de cap oricărui antrenor advers.

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Vorbim până la urmă de doi titulari din Premier League, de atacanți ai celor de la Manchester United și Arsenal Londra. Cifrele începutului de sezon îi aparțin lui Alexander Isak, cel născut tocmai la Solna, la câteva sute de metri de stadionul unde se joacă partida de vineri seara! Victor Lindelof, prezent alături de la conferința de presă dinaintea meciului, l-a lăudat și el pe colegul său din atac.

Isak are deja 4 goluri marcate pentru Liverpool în primele 5 etape din Premier League. A înscris cu Forest, cu Bournemouth și o dublă în deplasarea cu Ipswich. Cifrele sale bune din acest sezon sunt completate și cu un assist la 2-1 cu Atletico Madrid, primul meci din actuala grupă de Champions League!

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Alexander Isak este cel care a cerut întreruperea meciului Suedia – România 0-2, de pe Arenă, acuzând scandări rasiste ale fanilor de pe Arenă

Alexander Isak a avut deja „contre” cu fotbalul românesc chiar înainte de . Probabil că sunt fani care-și amintesc că la meciul România – Suedia din 15 noiembrie 2019, disputat la București, a existat un moment controversat care l-a avut în prim-plan pe actualul atacant al lui Manchester United.

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Alexander Isak avea 20 de ani la vremea respectivă și a fost introdus de Janne Andersson, în minutul 78, în locul accidentatului Marcus Berg. Berg a fost cel care a deschis scorul (min. 18), apoi Quaison (min. 34) a făcut 0-2, care a fost și scorul final al meciului de pe „Arena Națională”.

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Revenind la Isak, acesta, la scurt timp după ce a intrat pe gazon, i-a cerut arbitrului italian Daniele Orsato să întrerupă meciul de la București! Alexander Isak a acuzat scandări rasiste la adresa sa, mai mult i-a „dezvăluit” centralului că s-a aruncat și o minge de golf în direcția sa! Orsato a întrerupt temporar partida, apoi s-a jucat până la final. FRF s-a temut de sancțiuni aspre din partea UEFA, care ar fi vizat eventualele meciuri ce urmau să fie găzduite de București la EURO 2020, dar nu a fost cazul.

Senzația celor prezenți atunci pe stadion a fost că Alexander Isak a intrat parcă „setat” să facă puține valuri apropo de . Deși era 2-0 pentru Suedia și victoria oaspeților era ca și pecetluită, acel eveniment de, să-i spunem, provocare reciprocă a lăsat un gust amar de ambele părți.

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