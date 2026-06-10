Alexander Zverev a răbufnit când a fost întrebat de acuzațiile de violență domestică. Au fost lansate de fosta iubită româncă

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Turneele de tenis nu sunt doar despre joc, ci și locul unde jurnaliștii vor să afle informații prețioase din afara terenului. Alexander Zverev a primit mai multe acuzații de violență domestică, iar acum a răbufnit când a fost întrebat despre ele.

Ieșire nervoasă a lui Alexander Zverev la un interviu

După ce i după o finală de 5 seturi cu Flavio Cobolli, Alexander Zverev (28 ani) a fost pus în fața unui subiect sensibil. În cadrul unui interviu realizat de L’equipe tenismenul german a fost întrebat de acuzațiile de violență domestică care i s-au adus în ultimii ani.

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Unele dintre acestea au venit din partea unei românce cu care s-a iubit aproximativ un an. Brenda Pantea l-a cunoscut pe sportiv în toamna lui 2019, povestea lor de dragoste fiind presărată cu suișuri și coborâșuri. Cei doi au împreună o fetiță, Mayla, care a venit pe lume după ce cuplul a decis să pună capăt legăturii sentimentale.

Foștii parteneri au ajuns și în instanță după ce . Evenimentul nefericit s-ar fi produs în 2020, însă cazul s-a finalizat în iunie 2024 în urma înțelegerii dintre părți. Astfel, jucătorul de tenis a fost obligat să achite o amendă în valoare de 200.000 de euro. Anterior, o altă iubită a discutat despre acest subiect delicat.

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Olga Sharypova s-a plâns de relele tratamente pe care le-a primit din partea bărbatului. Așadar, nu este deloc de mirare că foarte multă lume vrea să știe versiunea lui Alexander Zverev. Din păcate, tenismenul are de fiecare dată ieșiri nervoase când este întrebat despre aceste acuzațiile care i s-au adus de fostele partenere de viață.

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„Stai puțin, în primul rând, acesta nu este genul ăla de interviu. În al doilea rând, știi că acuzațiile s-au dovedit a fi false? Aceasta este a doua oară când mă întrebi despre ele. „Nu a fost decizia mea. Am făcut tot ce am putut și nevinovăția mea a fost dovedită. Nu știu. Cred că ar trebui să ne oprim, e mai bine așa”, a declarat sportivul, conform .

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Cum se apără Alexander Zverev

Alexander Zverev a fost subiectul unei anchete inițiată de oganizatorii ATP, în octombrie 2021. Germanul a negat că și-ar fi lovit iubita de la acea vreme. Astfel, pe perioada anchetei a putut lua parte la toate turneele și competițiile. A fost declarat nevinovat, lucru pe care l-a confirmat și printr-un mesaj pe social media.

„De la început, am spus că sunt nevinovat și am respins toate acuzațiile nefondate la adresa mea. Am cooperat pe deplin cu ATP pentru investigație și sunt recunoscător pentru timpul și atenția acordate de organizație pentru acest subiect.

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Decizia luată de un arbitru neutru, care a analizat toate informațiile relevante, a fost în favoarea mea. În plus față de investigația independentă demarată de ATP, am inițiat proceduri în instanță în Germania și Rusia, pe care le-am câștigat”, a notat atunci Alexander Zverev, pe Internet.