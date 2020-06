Alexander Zverev, încă o gafă după scandalul de la turneul lui Novak Djokovic. Nick Kyrgios și-a ieșit din fire. Video

Tenismenul german Alexander Zverev a comis încă o gafă după scandalul de la turneul demonstrativ Adria Tour, organizat liderul clasamentului mondial Novak Djokovic.

Deși a testat negativ după participarea la Adrian Tour, Zverev a anunțat la acel moment că va intra în izolare la domiciliu timp de 14 zile pentru a nu exista probleme.

Liderul ATP, Novak Djokovic, soțoa sa Jelena, Grigor Dimitrov, Borna Coric, Viktor Troicki și Goran Ivanisevic au fost depistați pozitiv cu Covid-19 după turneul demosntrativ Adria Tour.

La doar șase zile după ce a promis că va intra în izolare la domiciliu pentru că a participat la etapa de la Belgrad a turneului organizat de Novak Djokovic, Alexander Zverev a comis o nouă gafă și a înfuriat multă lume.

O înregistrare video publicată pe reţelele de socializare l-a arătat pe numărul 7 mondial petrecând într-un club aglomerat, week-end-ul trecut, la şase zile după promisiunea făcută.

“I deeply apologize to anyone that I have put at risk…I will proceed to follow self-isolating guidelines…stay safe 🙏.”

Australianul Nick Kyrgios, care a taxat lipsa de distanţare fizică şi nerespectarea măsurilor sanitare la Adria Tour, nu l-a iertat nici pe Zverev după apariția imaginilor.

”Mă trezesc şi văd mai multe lucruri controversate care se întâmplă în toată lumea. Un lucru care m-a blocat a fost să-l văd pe Sascha Zverev din nou, omule. Cât de egoist poţi fi?”, a spus Kyrgios, conmform The Sydney Morning Herald.

”Dacă îndrăzneşti să postezi un ‘tweet’ după ce l-ai făcut pe managerul tău să ţi-l scrie în numele tău, spunând că te vei autoizola 14 zile şi că îţi ceri iertare în faţa publicului pentru că i-ai pus sănătatea în pericol, cel puţin ai curajul să stai înăuntru 14 zile”, a menționat australianul.

Nick Kyrgios: “Sascha Zverev again man, again, again, how selfish can you be? How selfish can you be?

“at least have the audacity to stay inside for 14 days”

“pissing me off, this tennis world is pissing me off, seriously. How selfish can you all get?”

I see no lies tbh… pic.twitter.com/egcxH0HL2K

— Reem Abulleil (@ReemAbulleil) June 29, 2020