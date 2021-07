Alexander Zverev surprinde după victoria în fața lui Novak Djokovic: „Îmi pare rău pentru el”

Numărul 1 mondial al tenisului masculin, Novak Djokovic, , în semifinale, așa că șansa sârbului la mult râvnita medalie olimpică a fost spulberată.

ADVERTISEMENT

Șansa la Golden Slam s-a evaporat

Djokovic a pierdut două seturi la unu (6-1/3-6/1-6) în fața germanului Alexander Zverev, numărul 5 mondial, care a ajuns în prima finala din cariera sa la Jocuri Olimpice.

Înfrângerea lui Djokovic înseamnă că nu mai poate realiza Golden Slam-ul din 2021, numele dat performanței câștigării celor patru turnee de Grand Slam și medaliei olimpice de aur în același an calendaristic.

ADVERTISEMENT

Numărul 1 mondial a câştigat în acest an la Australian Open, Roland Garros şi Wimbledon şi mai are şansa de a obţine titlul şi la US Open.

Sârbul a preluat conducerea rapid, cu un prim set perfect, și părea pregătit pentru o performanță dominantă pentru a ajunge în finală. Cu toate acestea, Zverev a avut alte idei, luptându-se pentru a lua al doilea set cu 6-3 în căldura sufocantă a unei seri de vară de la Tokyo.

ADVERTISEMENT

În setul al treilea, Zverev i-a făcut lui Djokovic ceea ce i-a făcut sârbul cu o oră mai devreme. Neamțul a început să trimită bombe din toate părțile ale terenului și ș-a impus cu un nimicitor 6-1.

Zverev și-a cerut scuze pentru victoria în fața lui Djokovic

Germanul, şi-a cerut scuze pentru că l-a eliminat pe Novak Djokovic, în semifinale la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Zverev afirmă că Djokovic este cel mai mare jucător din istorie şi ştie cât îşi dorea acesta să realizeze Golden Slam.

ADVERTISEMENT

„Îmi cer scuze, îmi pare rău pentru el. Rămâne cel mai mare jucător al tuturor timpurilor. Ştiu că a venit aici să-şi treacă numele în istorie, că voia să realizeze Golden Slam. Dar nu se poate să câştigi tot timpul”, a declarat Zverev.

Pentru Zverev, faptul că a ajuns în finală la JO este una dintre cele mai marei reuşite ale carierei sale.

ADVERTISEMENT

„Aici nu joc doar pentru mine sau pentru apropiaţii mei, ci pentru toţi sportivii, toţi oamenii care au rămas în Germania şi mă urmăresc. Olimpiada este cel mai mare eveniment sportiv din lume”, a afirmat germanul

Germanul, finalist la US Open anul trecut, are acum oportunitatea celui mai important rezultat al carierei în finala cu Karen Khachanov, rusul care l-a eliminat în două seturi pe Pablo Carreno Busta.