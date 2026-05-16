La ce oră va cânta Alexandra Căpitănescu în finala Eurovision. Anunț oficial al organizatorilor

ADVERTISEMENT

Emoții uriașe pentru Alexandra Căpitănescu (22 de ani) și pentru fanii români. Organizatorii Eurovision 2026 au anunțat oficial ora la care artista noastră va urca pe scenă în marea finală de pe scena Wiener Stadthall.

Alexandra Căpitănescu va cânta după miezul nopții în finala Eurovision 2026

Alexandra Căpitănescu va cânta la ora 00:05, ora României, conform programului oficial care a fost publicat înainte de finala Eurovision 2026. Reprezentanta noastră se numără printre artiștii care vor trage cortina peste show-ul urmărit de telespectatori de pe întreaga planetă.

ADVERTISEMENT

Concursul muzica de la Viena ia startul în prime-time, dar Alexandra Căpitănescu va urca pe scena Wiener Stadhall abia după miezul nopții, într-unul din cele mai așteptate momente ale serii. Fanii Eurovision, în general, și cei ai Alexandrei, în special, s-au mobilizat masiv pe rețelele de socializare, unde mesajele de susținere pentru artista noastră au început să curgă încă de la publicarea ordinii oficiale.

este așteptată cu mare interes datorită prestațiilor apreciate din etapele anterioare ale concursului. Specialiștii în domeniu și fanii români speră ca

ADVERTISEMENT

Cum poți să o votezi pe Alexandra Căpitănescu

Românii din diaspora o vor putea susține pe Alexandra Căpitănescu în finala Eurovision 2026, prin metodele oficiale de vot puse la dispoziție de organizatori. Publicul are posibilitate să voteze prin telefon, SMS sau online, în funcței de țara din care urmărește competiția de la Viena. Alexandra Căpitănescu va intra în concurs cu numărul 24, astfel că fanii artistei din Galați trebuie să trimită „24” în momentele în care liniile de vot vor fi deschise oficial, după toate prestațiile din marea finală.

ADVERTISEMENT

Ca de fiecare dată, la Eurovision, telespectatorii nu pot vota reprezentantul propriei țări. Prin urmare, doar românii aflați în afara granițelor vor putea contribui la punctajul Alexandrei Căpitănescu, iar publicul din țară va putea susține alți concurenți din competiție. Numerele oficiale de telefon și codurile de vot vor apărea pe ecran în timpul transmisiei live, dar și pe platformele oficiale Eurovision.

ADVERTISEMENT