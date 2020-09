Alexandra de la Puterea dragostei s-ar putea trezi cu Protecția Copilului pe cap. Situație neașteptată la Kanal D

Alexandra de la Puterea dragostei naște zi de zi câte o nouă controversă în casă, reușind să și-i pună în cap pe mai toți concurenții.

Alexandra de la Puterea dragostei, o mamă absentă din viața fiicei sale?

De data asta, cearta pe care a avut-o, care s-a lăsat cu amenințări și acuzații destul de grave, nu a putut trece neobservată de nimeni, oricât de mult s-au obișnuit cu temperamentul ei ceva mai… înflăcărat.

Asta deoarece, în discuția cu Nicos, s-a ajuns inclusiv la pomenirea Protecției Copilului, Alexandra fiind acuzată că nu îi pasă de micuțul pe care l-a lăsat în România în momentul în care a ajuns în competiția filmată în Istanbul.

Nu doar Nicos a observat că Alexandra pare să fi uitat de fetița ei, ci și internauții.

Mai mult, potrivit vloggerițelor Reea și Tina, care cunosc cel mai bine universul Puterea dragostei de la Kanal D, susțin că există mărturii ale unor persoane care o știu foarte bine pe Alexandra ce ar putea să o îngroape definitiv dacă ar ieși la iveală.

Își vizitează copila de trei ori pe an?

„Nicos o atacă în continuare pe Alexandra. Nicos se răzbună pe Alxandra pentru tot ce a pățit el în viața lui cu maică-sa. Nicos o vede ca pe un exemplu negativ prin faptul că Alexandra nu este alături de copilul ei. A intrat în live o persoană care o cunoaște personal pe Alexandra și a zis că ea își vizitează copilul de trei patru ori pe an. Nu stă mai mult. Și Nicos a spus că o să cheme protecția copilului”, au spus celebrele vloggerițe.

În cea mai nouă ediție difuzată de Kanal D, Cristi Comănici i-a cerut socoteală Alexandrei în legătură cu fotografia postată cu fiica ei, postată în mod curios fix după cearta cu Nicos.

„Cristian, vezi că eu am poze cu fata mea de când era în burtă. Eu am postat acea poză pentru că nu mai văzusem fata de mult timp. Ieșisem cu ea în parc. Eram mândră că eram cu ea în parc. Eu nu am făcut asta pentru că a zis Nicos”, a spus Alexandra în apărarea ei.