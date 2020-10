Alexandra Dinu este cea mai nouă jurată de la Românii au Talent! ”O experiență pe care o aștept cu entuziasm”

Mihai Petre a făcut un anunț șocant pe contul său de Instagram, unde și-a anunțat fanii că va părăsi emisiunea “Românii au talent”. Acesta a menționat că va putea fi urmărit în continuare pe micile ecrane.

Însă producătorii s-au mișcat destul de repede și au găsit pe cineva care să-i ia locul, după cum relatează news.ro. Emisiunea a ajuns deja la ediția 11 și se pregătește de o nouă formulă pentru sezonul următor.

Actrița Alexandra Dinu va ocupa locul lăsat liber de Mihai Petre, alături de Andra, Andi Moisescu și Florin Călinescu.

Alexandra Dinu este noua jurată de la “Românii au talent”

Mihai Petre a părăsit emisiunea “Românii au talent” pentru a doua oară de când a început. Noua jurată care îi va lua locul este actrița Alexandra Dinu, începând cu sezonul 11.

Vedeta a fost producătoare și prezentatoare la emisiunea “Pro Motor” de la PRO TV. Cariera ei de actriță a luat naștere în anul 2004, atunci când a început să apară în filme și seriale în Italia.

A apărut în zece seriale TV italiene și a jucat în “Bullet Head” (2007) împreună cu Adrien Brody și Antonio Banderas.

Alexandra a declarat că televiziunea este prima ei pasiune, însă mai mult i-a plăcut filmul. Actrița este foarte încântată că va face parte din juriul de la “Românii au talent” și că acest lucru marchează revenirea ei în televiziune.

“Televiziunea a fost prima mea pasiune, dar când am descoperit filmul, am ştiut că locul meu era acolo. În ultimii ani, am primit numeroase propuneri din televiziune, dar nu am simţit că era nici locul şi nici timpul potrivit.

Am ştiut mereu că va veni o zi când voi reveni în televiziune, iar când am primit propunerea pentru ‘Românii au talent’, cel mai bun show de entertainment, am ştiut că acum este momentul. Este o nouă experienţă pe care o aştept cu entuziasm. Abia aştept să povestesc despre această perioadă odată ce vom începe treaba!”

Alexandra Dinu va ocupa locul lăsat de Mihai Petre și va juriza împreună cu Andra, Andi Moisescu și Florin Călinescu. Formula juriului s-a schimbat din 2011 și până în prezent

Emisiunea a debutat în anul 2011 și împlinește un deceniu anul viitor. Din juriu au mai făcut parte Mihaela Rădulescu și Bebe Cotimanis. Andra și Andi Moisescu sunt singurii care au fost prezenți la toate edițiile emisiunii.

Mihai Petre este unul dintre cei mai exigenți jurați și le-a oferit concurenților critici constructive de fiecare dată. Dansatorul le-a urat succes colegilor săi pe contul de Instagram.