Andra și Alexandra Dinu au avut un moment de gelozie la „Românii au talent” după numărului unui concurent chipeș, care le-a impresionat pe cele două jurate nu doar cu vocea lui, dar și cu aspectul fizic de invidiat.

În vârstă de 33 de ani, Sandro David Machado de Jesus este un contabil din Timișoara și fost cântăreț de operă, așa că vocea lui a fost de-a dreptul remarcabilă la show-ul de talente de la Pro TV.

Însă apariția concurentului a fost și un motiv de ceartă între Andra și Alexandra Dinu, după ce Sandro a păstrat contactul vizual mai mult cu soția lui Cătălin Măruță decât cu blondina.

Alexandra Dinu, geloasă pe Andra la Românii au talent: „M-am simțit exclusă”

Calitățile fizice ale lui Sandro nu au fost trecute cu vederea de către cele două vedete, care nu și-au luat ochii de la el. Fosta soție a lui Adrian Mutu a glumit și a spus că acesta a cântat mai mult pentru Andra decât pentru ea, simțindu-se exclusă.

„Mi-a plăcut că te-ai simţit bine, deşi ai zis că ai emoţii. Mi s-a părut că ai fost dezinvolt, degajat. Dar ţi-a cântat mai mult ţie, Andra, să ştii! Chiar m-am simţit exclusă”, a glumit Alexandra Dinu cu colega ei.

Concurentul a încercat să se jutifice prin faptul că Andra este o artistă cunoscută din muzica românească și a ținut să o impresioneze cu vocea lui, dar le-a asigurat pe jurate că le apreciază în egală măsură.

„M-am uitat la amândouă, am zis că vă iubesc. Dar Andra este cântăreaţa şi este minunat pentru că am ascultat-o şi este o mare artistă. Tocmai de aceea este minunat să aud că mă apreciază. Vă mulţumesc foarte mult”, a spus Sandro după replica Alexandrei Dinu.

Între timp, Florin Călinescu i-a luat peste picior pe colegii lui de la masa juriului, Alexandra Dinu și Andi Moisescu, recunoscând că, uneori, le împrumută replicile atunci când nu știe ce să zică.

„Cea mai mare nemulţumirea a mea în această emisiune e atunci când lucrurile decurg ok şi nu pot să bat câmpii. Mai iau de la Moisescu ‘Mă înclin!’ şi de la Alexandra ‘Mi s-a părut superb’ şi gata, am zis tot ce am avut de zis”, a spus marele actor.

