Alexandra Dinu l-a lăsat pe Adrian Mutu fără banii din salariul de la Rapid București! Exclusiv

Divorțați acum aproape 18 ani, Adrian Mutu și Alexandra Dinu par departe să își fi rezolvat problemele pe care le aveau. Acum, fosta soție a antrenorului de la Rapid București a decis să îi ceară să i se pună poprire pe salariul pe care îl încasează Briliantul de la Rapid București până la stingerea datoriei pe care o are Mutu față de ea și de fiul lor, Mario Mutu.

Alexandra Dinu, poprire pe salariul lui Adrian Mutu de la Rapid București

Adrian Mutu și Alexandra Dinu au fost căsătoriți între anii 2001 și 2003, iar din povestea lor de dragoste s-a născut Mario, fiul de 19 ai al antrenorului de la Rapid București. Divorțul celor doi nu a fost unul ușor, iar Adrian Mutu, unul dintre cei mai bine plătiți jucători de fotbal din România la acea vreme, a avut fixată o pensie alimentară generoasă.

ADVERTISEMENT

Doar că, acum, la aproape 19 ani de la divorț, Adrian Mutu pare că încă mai datorează bani serioși Alexandrei Dinu și fiului lor, Mario, pensia alimentară stabilită de instanță, cu mulți ani în urmă, nefiind achitată în întregime.

Iar din informațiile obținute de FANATIK, în exclusivitate, suma pe care ar datora-o Adrian Mutu fostei sale soții se ridică la peste 100.000 de euro. Din acest motiv, Alexandra Dinu s-a adresat, conform legii, instanțelor competente, iar acum cere poprirea salariului Briliantului care face senzație în postura de antrenor al echipei de fotbal Rapid București.

ADVERTISEMENT

Alexandra Dinu l-a dat în judecată pe Adrian Mutu

Alexandra Dinu a înregistrat acum câteva zile, pe 8 aprilie, o cerere de validare a popririi veniturilor obținute de Adrian Mutu. Fosta soție a antrenorului luptă încă din 2016 să obțină banii pe care îi datorează, drept pensie alimentară, cei doi ducând un război surd în justiție.

Acum însă, Alexandra Dinu a găsit soluția: a apelat, conform legii, la serviciile unui birou de executor judecătoresc și, înarmată cu decizia definitivă care îi dă dreptul să facă orice pentru a-și recupera sumele restante de la Briliant, a început ”asaltul” la banii antrenorului Rapidului.

ADVERTISEMENT

Iar în cererea înaintată Judecătoriei Buftea, Alexandra Dinu nu cere întreaga sumă pe care Adrian Mutu i-o datorează, ci doar poprirea veniturilor acestuia, iar pentru a fi sigură că i se va plăti ce i se cuvine a implicat și Fotbal Club Rapid 1923 S.A., ca terț poprit.

Câți bani va plăti lunar Adrian Mutu în contul datoriei către Alexandra Dinu

Conform Codului de Procedură Civilă, Alexandra Dinu poate cere poprirea salarială a lui Adrian Mutu până în momentul în care, în contul indicat de ea, se va livra până la jumătate din venitul lunar al lui Adrian Mutu. Iar cum , Alexandra Dinu poate solicita clubului bucureștean să i se dea ei câte 5.000 de euro în fiecare lună.

ADVERTISEMENT

La suma pe care o câștigă , se adaugă și primele de victorie și de obiectiv, iar acestea sunt, probabil, suficient de mari având în vedere pe banca tehnică.

ADVERTISEMENT

Trebuie precizat că adresarea făcută de Alexandra Dinu a cererii către instanță este doar o procedură, decizia pe care o are fosta soție a Briliantului, una definitivă și executorie, urmând să fie pusă în practică după primul termen al procesului.

Alexandra Dinu tot încearcă să îl execute silit pe Adrian Mutu

După divorț, ani la rândul, Adrian Mutu a plătit câte 5.000 de euro, lună de lună, drept pensie alimentară. În 2014 însă, plățile făcute de Briliant s-au oprit, motiv pentru care, doi ani mai târziu, Alexandra Dinu a decis să îl acționeze în instanță pe actualul antrenor al Rapid București.

În iulie 2018, Adrian Mutu a pierdut definitiv procesul pe care fosta soție, Alexandra Dinu i-l deschisese pentru pensia alimentară a fiului lor, Mario, acum în vârstă de 19 ani. Mutu a fost a fost obligat de judecători să-i plătească Alexandrei, la acea vreme, 140.000 de euro, reprezentând pensia alimentară pentru fiul lor, din ultimii ani.

Trebuie precizat că până la ora redactării acestui articol, Adrian Mutu nu a răspuns solicitărilor FANATIK.

Ce spunea Adrian Mutu despre mariajul cu Alexandra Dinu

Adrian Mutu a vorbit, la 18 ani de la divorțul de Alexandra Dinu, despre mariajul pe care l-a avut cu frumoasa actriță. ”Ne-am căsătorit relativ repede. A fost, așa, o iubire fulgerătoare, de adolescenți, copii. Uitându-mă acum înapoi, îmi dau seama ce copii eram. Cred că a venit să-mi ia un interviu și așa ne-am cunoscut. Am ținut legătura și restul e istorie. N-am stat prea mult pe gânduri, aveam acea energie a tinereții, pe repede-înainte. A fost o relație scurtă, cred că aproape 3 ani a ținut. Din relație a ieșit acest minunat băiat, de care suntem mândri amândoi.

Uitându-mă înapoi, cred că la acea vârstă un băiat ar trebui să-și trăiască viața. În general, la ce am trăit la viața mea, le spun celor tineri să nu facă ce am făcut eu, ci să învețe. Nu toată lumea reușește să se ridice, cum am făcut eu. Sfatul meu e să fie precauți, atenți. Nu-mi aduc aminte dacă am suferit mult atunci. Nu îți e ușor după ce te desparți. Normal că am suferit, cum suferă orice puști la 21-22 de ani. După aia, bineînțeles că începi să cunoști alte fete și totul trece”, spunea Adrian Mutu, în -ul “Acasă la Măruță”.



Iar când a povestit de divorț, Adrian Mutu a fost sincer, recunoscând că problemele pe care le-a avut în cuplul cu Alexandra Dinu deveniseră insurmontabile. ”Când începi să crești și să te maturizezi idealurile se schimbă, începi să privești din alt unghi și atunci încep neînțelegerile.

Noi am pus capăt atunci, pentru că eram foarte tineri, eram plecați în străinătate singuri. Alexandra a rămas în Italia, și-a făcut carieră și ea, amândoi am mers pe drumuri diferite. Mă bucur că ea și mai ales eu am ajuns bine”, a mai spus, pentru sursa citată, Adrian Mutu.