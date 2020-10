Alexandra Dinu, prima imagine în postura de jurat Românii au Talent. Cum a apărut actrița

Alexandra Dinu l-a înlocuit pe dansatorul Mihai Petre în show-ul „Românii au talent” de la Pro TV, revenind astfel la prima sa dragoste, televiziunea. Frumoasa actriță s-a întâlnit deja cu ceilalți trei jurați Andra, Andi Moisescu și Florin Călinescu, filmările pentru sezonul 11 fiind în toi.

Fosta soție a fotbalistului Adrian Mutu s-a integrat de minune în noul rol, postura de jurat venindu-i ca o mănușă. Blondina și întreaga echipa de filmare a emisiunii de talent se află în momentul de față în Republica Moldova de unde a fost publicată și o imagine cu Alexandra Dinu.

Mai exact, renumitul make-up artist Miki Puran a postat pe una dintre rețelele sale de socializare o fotografie cu îndrăgita actriță care apare cu un machiaj natural și cu părul făcut bucle. Vedeta arată perfect în decorul emisiunii „Românii au talent”, mai ales că este extrem de telegenică.

Alexandra Dinu, prima fotografie în rolul de jurat Românii au talent

Alexandra Dinu reușește să treacă dincolo de micile ecrane datorită frumuseții sale răpitoare, arătând mai degrabă ca o tânără de 20 de ani, în ciuda faptului că buletinul arată că are de fapt 39 de ani. Prima soție a sportivului Adrian Mutu are trăsături perfecte și cu siguranță, îi va cuceri pe telespectatori.

Blondina a devenit cunoscută în urmă cu foarte mulți ani după ce a prezentat o emisiune auto la Pro TV. Ulterior, vedeta a renunțat la aparițiile pe sticlă pentru a-și îndrepta atenția spre teatru și film, trăind de o perioadă foarte lungă de timp în Italia.

Frumoasa actriță a așteptat momentul potrivit să revină în televiziune, precizând că a acceptat propunerea de a fi jurat în emisiunea de la Pro TV în memoria bunicii sale care s-a stins din viață în urmă cu foarte puțin timp, chiar în plină pandemie.

„Televiziunea a fost prima mea pasiune, dar când am descoperit filmul, am știut că locul meu era acolo. În ultimii ani am primit numeroase propuneri din televiziune, dar nu am simțit că era nici locul și nici timpul potrivit.

Am știut mereu că va veni o zi când voi reveni în televiziune, iar când am primit propunerea pentru Românii au talent, cel mai bun show de entertainment, am știut că ACUM este momentul!

Este o nouă experiență pe care o aștept cu entuziasm. Abia aștept să povestesc despre această perioadă odată ce vom începe treaba”, mărturisea noua jurată de la „Românii au talent” înainte de începerea filmărilor, informează click.ro.