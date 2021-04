Alexandra Dinu, prima reacție după despărțirea de Jeffrey Greenstein. Postarea vedetei a ridicat multe semne de întrebare

Alexandra Dinu s-ar fi despărțit de iubitul ei recent, însă actrița nu a dorit să ofere mai multe detalii legate de acest subiect, preferând să-și țină viața privată departe de urechile presei. Frumoasa blondină a postat o fotografie cu subînțeles după ce vestea despărțirii a fost speculată de internauți.

Jurata de la „Românii au talent” a postat un mesaj pe rețelele sociale ce ridică multe semne de întrebare, însă nu a confirmat despărțirea de Jeffrey Greenstein, actor și producător de la Hollywood.

Recent, surse din apropierea vedetei au declarat pentru FANATIK că aceasta nu vrea să vorbească despre relația cu actorul american, semn că ruptura dintre ei este una definitivă.

Alexandra Dinu, prima reacție după despărțire

Alexandra Dinu este una dintre cele mai frumoase femei din showbiz-ul românesc și are foarte multe persoane care o admiră, însă nu are noroc la capitolul dragoste. Frumoasa blondină s-ar fi despărțot de Jeffrey Greenstein, iubitul ei din SUA, de mai mult timp, însă ar fi preferat să nu vorbească despre acest lucru.

Recent, vedeta Pro TV a postat un mesaj pe contul de Instagram, dând de înțeles că lucrurile nu stau foarte bine în viața ei personală.

„We mature in knowledge and wisdom but never leave the playground of our hearts. (n.r. Ne maturizăm în cunoaștere și înțelepciune, dar niciodată nu părăsim locul de joacă al inimilor noastre)”, a scris aceasta într-o postare.

Alexandra Dinu s-a despărțit de partenerul ei?

Jurata de la „Românii au talent” este mereu cu zâmbetul pe buze atunci când apare pe micile ecrane, însă asta nu înseamnă că totul este roz în viața ei. Surse din apropierea actriței au dezvăluit că aceasta evită subiectele legate de Jeffrey Greenstein, dând de înțeles că relația s-a terminat și că nu mai este cale de împăcare.

În plus, Alexandra a mers în Italia pentru a-și vizita fiul pe care îl are împreună cu Adrian Mutu, Mario, în vârstă de 18 ani.

„Cu Mario, Alexandra are o legătură specială, însă îi lasă libertatea de care are nevoie. Nu îl tratează ca pe băiatul mamei și are încredere în el. Despre Jeffrey refuză să vorbescă și toți prietenii au început să-și pună semne de întrebare. Relația lor a mai avut momente delicate, dar le-au depășit. Acum situația pare diferită”, au dezvăluit surse apropiate ale vedetei pentru FANATIK,

