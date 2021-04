Alexandra Dinu s-a despărțit de Jeffrey Greenstein?! “Nu îmi place să vorbesc despre viața personală”

E frumoasă, talentată, dar ghinionistă în amor! FANATIK.RO a aflat că Alexandra Dinu și Jeffrey Greenstein, actor și producător la Hollywood, nu ar mai forma un cuplu.

Alexandra Dinu (40 ani) te cucerește de la prima privire, cu chipul angelic și zâmbetul fermecător. Jurat în emisiunea “Românii au talent”, actrița a muncit ani la imaginea discretă pe care o afișează și, după divorțul de Adrian Mutu, cu care are și un băiat în vârstă de 18 ani, și-a croit încet, dar sigur o carieră înfloritoare în Italia, ba chiar a ajuns și la Hollywood. E adevărat, nu a ajuns să strălucească în “Cetatea Filmului”, ci doar să defileze la brațul lui Jeffrey Greenstein, cu care a trăit o frumoasă poveste de amor câțiva ani.

Conform surselor noastre, relația Alexandrei Dinu cu actorul și producătorul american s-a destrămat de ceva vreme, dar frumoasa blondă preferă să-și vindece rănile discret, fără să facă public statutul de femeie singură.

Unul dintre motivele rupturii ar fi distanța dintre cei doi, iar vedeta PRO TV a ales să accepte provocarea de a face parte din juriul emisiunii “Românii au talent” tocmai pentru că relația cu Jeffrey Greenstein nu părea să aibă viitor.

Surse apropiate vedetei ne-au dezvăluit că, în această perioadă, Alexandra Dinu a făcut naveta în Italia pentru a-și vedea fiul, pe Mario, cu care are o relație specială, dar și pentru câteva proiecte profesionale în care este implicată. Despre viața personală și relația cu Jeffrey Greenstein refuză să intre în detalii chiar și cu apropiații, semn că ruptura pare să fie definitivă.

“Cu Mario, Alexandra are o legătură specială, însă îi lasă libertatea de care are nevoie. Nu îl tratează ca pe băiatul mamei și are încredere în el. Despre Jeffrey refuză să vorbescă și toți prietenii au început să-și pună semne de întrebare. Relația lor a mai avut momente delicate, dar le-au depășit. Acum situația pare diferită.”, au declarat surse apropiate Alexandrei Dinu, pentru FANATIK.RO.

Alexandra Dinu a alimentat, în ultima perioadă, speculațiile care planează asupra vieții personale, prin reacțiile avute atunci când numele lui Jeffrey Greenstein este adus în discuție.

Recent, cel care s-a lovit de refuzul ei de a vorbi despre relația cu actorul și producătorul de la Hollywood a fost Cătălin Măruță. Moderatorul de la Pro TV a întrebat-o cum reușește să petreacă timp cu Jeffrey, în contextul în care face naveta Italia – România, iar noua vedetă de la masa juriului emisiunii “Românii au talent” s-a eschivat, spunându-i: “Știi că nu îmi place să vorbesc despre viața mea personală. Când eram mai tânără, reușeai să mă păcălești și să mai scoți câteva ceva de la mine, dar acum…”.

FANATIK.RO a încercat să obțină un punct de vedere de la Alexandra Dinu, dar până la această oră nu a putut fi contactată.

