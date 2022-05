Alexandra Duli, de la Survivor, singură și disponibilă: ”Iubit nu am. Dacă mă găsește el, e bine primit”

a izbucnit în lacrimi atunci când a fost eliminată de la Survivor România, show transmis de Pro TV. I-ar fi plăcut să mai rămână în competiție, dar cu toate acestea este mândră de realizările sale din acest show. Acum vrea să se axeze pe carieră și spune că viața ei personală este una plictisitoare.

Alexandra Duli, de la Survivor România: “Viața mea personală este plictisitoare”

și a izbucnit în lacrimi atunci când a fost anunțată că trebuie să plece. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, aceasta a vorbit despre experiența pe care a avut-o în cadrul acestui show, dar și despre viața personală. În Marea Britanie a fost manager. Spune că nu are un iubit și vrea să se mute în București.

Ai izbucnit în lacrimi. Îți pare rău că ai părăsit competiția?

– Să fiu sinceră, îmi pare rău că am părăsit competiția. Cu siguranță puteam mai mult și am devenit și eu mai rapidă. Dar așa a fost să fie. Sunt mândră de ce am făcut la Survivor.

Ce a fost mai greu? Ce ți-a lipsit acolo?

– Dorul de casă a fost cel mai greu, să nu știu ce se întâmplă a fost greu. Pe de altă parte, lipsa de acces la dulciuri a fost greu de gestionat, aveam multe pofte de ciocolată.

Dacă ar fi să o iei de la capăt ai mai face același lucru?

– Nu aș schimba nimic din ceea ce am făcut la Survivor, am fost eu 100%, cu bune și rele. Nu pot să mă prefac.

Publicul a decis că tu ești cea care urma să pleci acasă. Ce nu a funcționat?

– Cred că a fost de așteptat fiind la vot cu Marian și Elena. Cumva era clar că audiența mea nu era la fel de mare ca a lor.

”Viața personală, momentan, e destul de plictisitoare”

Despre viața personală ce ne spui? Ai un iubit?

– Viața personală, momentan, e destul de plictisitoare. Încerc să îmi fac o carieră, iubit nu am. Dar dacă mă găsește el, e bine primit.

Ești o fată frumoasă. Ai fost cerută în căsătorie?

– Îți mulțumesc, dar nu am fost cerută niciodată.

Dacă te-ar cere mâine un bărbat ai face pasul cel mare? Sau nu te grăbești?

– Nu mă grăbesc și cred că e important să fii cu persona potrivită, să poți să înveți de la el și să vă înțelegeți unul pe celălalt.

În Marea Britanie era manager

În Marea Britanie cu ce te ocupi? Dar mama ta?

– În Marea Britanie lucram la o firmă de închiriat tot felul de produse, eram manager, dar când a început experiența Survivor, am decis să renunț la job. Mama mea lucrează în domeniul concierge, la o serie de apartamente.

Ai spus că ai studiat la Universitatea Kent. Ce facultate ai făcut?

– Am studiat 3 ani, la Universitatea Kent, Drama and Theatre (teatru).

Vrea să se mute în București

Te ai mutat/ te muți în România?

– Îmi doresc să mă mut la București, dar acum o să vedem ce oportunități am și dacă chiar merită. Aș vrea să stau la București măcar o lună, să văd cum e.

Colecționezi ceva? Ai colecționat vreodată?

– Acasă am o cutie mare în care îmi țin toate amintirile, bilete de avion, brățări, bilete de la concert, poze. Îmi doresc să le arat copiilor mei într-o zi și să le povestesc ce am făcut.

Ce preferințe culinare ai? Îți place să gătești?

– Îmi place să gătesc, dar acum, după Survivor, o să gătesc mai mult și experimentez mai mult cu mâncarea. Sunt mai basic cu gătitul, știu și mâncăruri tradiționale românești, dar și paste și pizza. Depinde cum mă simt, ce gătesc.