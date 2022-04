Alexandra Duli, în lacrimi, cu un pas în afara competiției Survivor România. Ce săgeată le-a aruncat foștilor Războinici

Alexandra Duli a fost propusă spre eliminare, la Survivor România, de către Blaze. Blondina nu se aștepta la această nominalizare, însă a spus că este foarte mândră de faptul că a reușit să ajungă atât de departe în competiție.

Alexandra Duli, cu un pas spre ieșirea de la Survivor România

După ce a ajuns în tabăra roșie, Duli a mărturisit că se simte mult mai bine decât era în echipa Războinicilor. Săgeata aruncată către foștii ei coechipieri a fost remarcată de toată lumea.

Nu e de mirare că Duli a devenit mai bucuroasă după ce a schimbat anturajul, având în vedere că intra des în clinciuri cu Ștefania Ștefan și Ionuț Popa, cei mai buni concurenți, obiectiv vorbind, din punct de vedere sportiv.

Alexandra a spus că după ce a devenit membra echipei Vulturilor, cea despre care nu avea, de asemenea, o părere foarte bună când era războinică, se simte cu adevărat integrată în show-ul Survivor România.

Declarațiile făcute printre lacrimi de fată i-a uimit pe toți. Foștii ei companioni nu înțeleg atitudinea pe care Duli o are, un comportament pe care l-au observat încă din timpul jocului pentru imunitate.

Concurenta susține că se simte mai bine în tabăra roșie

Alexandra îi încuraja pe noii ei colegi lovind în cei care până mai ieri erau ca o familie pentru ea. A repetat de mai multe ori, cu voce tare, că Oana Ciocan nu e capabilă să aducă puncte, culmea, Oana fiind una dintre fetele de care aceasta părea a fi apropiată.

„Am învățat așa de multe lucruri despre viață, despre oameni. Am învățat să-i accept, să-i iubesc așa cum sunt. Nu am simțit niciodată aici la Survivor aceeași forță pe care am simțit-o pe covorul roșu.

M-am simțit ca niciodată. Eram, nu știu… Mă simțeam ca o săgeată disperată să dea toate țintele alea jos. Poate performanța mea nu a mai fost așa de bună recent.

Sper ca oamenii de acasă să vadă că încerc”, a declarat Alexandra Duli în consiliul de nominalizări,