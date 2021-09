Alexandra Măceșanu ar fi împlinit miercuri vârsta de 18 ani. Alexandru Cumpănașu: ”Am trecut prin iad pentru tine”

Ziua de 15 septembrie ar fi trebuit să reprezinte un moment special din viața familiei Măceșanu din comuna Dobrosloveni. Fiica Tudoriței și a lui Ion împlinea 18 ani.

În loc să-și serbeze majoratul alături de rude și prieteni, Alexandra este astăzi doar o amintire în sufletele celor dragi.

Unchiul fetei, Alexandru Cumpănașu, a amintit despre această zi deosebită și a transmis un mesaj puternic pe pagina sa de Facebook.

Alexandru Cumpănașu, mesaj special în ziua în care Alexandra Măceșanu ar fi împlinit 18 ani: ”Am trecut prin iad pentru tine”

Încă din primele rânduri ale postării, Cumpănașu lasă impresia că el încă este de părere că trăiește ”La Mulți Ani Alexandra! Astăzi împlinești 18 ani”.

Unchiul fetei enumeră apoi momentele dificile care au urmat zilei de 24 iulie 2019 și spune că el și părinții fetei au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a afla adevărul: ”Am trecut prin iad”.

Principalul vinovat de dispariția Alexandrei, Gheorghe Dincă, nu este uitat de Alexandru Cumpănașu. Acesta din urmă consideră că individul din Caracal merită să fie închis pe viață pentru răpirea din 2019 a nepoatei sale.

”La Mulți Ani Alexandra! Astăzi împlinești 18 ani Am trecut cu familia mea prin iad pentru tine și încă trecem însă nu îmi pare rău pentru ca am luptat pentru un suflet. În primele luni am încercat imposibilul pentru a afla adevărul și am scos la suprafață atâtea nereguli

În prezent este însă treaba justiției să afle tot adevărul. Nu pot să nu fiu trist când vad cum interlopi și oameni fără niciun Dumnezeu se prezintă ca apărători ai tăi.

Cum Dincă și alții sunt dătători de lecții. Acest om merita închisoare pe viață nu să fie vedetă. De ești în viață sau nu (pe pământ sau în ceruri) vreau sa știi că tu rămâi un simbol al luptei pentru supraviețuire.

Aștept și sper că justiția își va face datoria corect. Eu am însă obligația să-mi apăr familia mea și sunt convins că părinții tăi vor ști ce au de făcut de acum”, se arată în postarea lui Alexandru Cumpănașu din mediul .

Au trecut mai bine de 2 ani de la cazul Caracal

În urmă cu mai bine de 2 ani, pe 24 iulie 2019, într-o zi de miercuri, Alexandra a plecat de acasă, din Dobrosloveni, o localitate situată la doar câţiva kilometri de Caracal, pentru a se întâlni cu un prieten.

Peste doar o zi, fata a izbutit să sune la 112 şi să ceară ajutor, spunând că a fost răpită, bătută şi violată şi că îi este tare-tare frică.

Oamenii legii au ajuns la locul unde fata era sechestrată de bărbatul acum judecat pentru crimă, Gheorghe Dincă, însă doar în dimineaţa zilei de 26 iulie 2019. Acolo au mai găsit un butoi în care erau oase calcinate.

Ulterior, au ieşit la iveală noi şi noi date despre ” ”. S-a dovedit că nu doar Alexandra Măceşanu a avut de a face cu el, ci şi Luiza Melencu, o tânără de 18 dispărută în 14 aprilie 2019, tot din Caracal.