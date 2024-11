Alexandra Păcuraru, candidată la președinția României, reacție fermă după România – Kosovo: „A fost o bătaie de joc la adresa noastră”

Partida dintre , după ce oaspeții au ales să abandoneze meciul în minutele de prelungiri, când scorul înregistrat era 0-0.

Alexandra Păcuraru, prima reacție după scandalul din România – Kosovo

Alexandra Păcuraru a fost invitata lui Horia Ivanovici de la emisiunea „Sport și Politică”. Pe lângă subiectele legate de președinția României, moderatorul a abordat și ultimul subiect al momentului, mai exact meciul României din UEFA Nations League cu Kosovo.

Candidata la președinția României a recunoscut că este o fană a sportului și că în casa sa există anumite rivalități între băieții săi, care țin cu Dinamo și Steaua. Totodată. , pe care o consideră o „bătaie de joc la adresa românilor”.

„(n.r sportul își place?) Da! O să mă pună băieții mei să dorm pe preș când ajung acasă. Unul ține cu Steaua, unul ține cu Dinamo. Îl mai am pe Iustinian, care l-a cunoscut acum pe Cristiano Ronaldo. Am și cartonașe, am de toate.

(n.r tu cu ce echipă ții?) Eu țin cu echipa națională a României. (n.r ai văzut scandalul cu Kosovo) Măi, ce bătaie de joc a fost! Eu o văd ca o bătaie de joc, ca pe o aroganță. Ceea ce au făcut e inadmisibil! A fost o bătaie de joc la adresa noastră. Ce au vrut să dovedească? Că sunt mai cu moț? Acest moț se mai tuflește”, a spus Alexandra Păcuraru la „Sport și Politică”.

„David Popovici este demn de urmat! Îmi place de Gheorghe Hagi”

Dialogul între moderatorul emisiunii și Alexandra Păcuraru vis-a-vis de sport a continuat. Horia Ivanovici a întrebat-o pe Alexandra Păcuraru cărui sportiv din țară i-ar cere un autograf, iar candidata a fost sinceră și a mărturisit că apreciază munca tututor.

Alexandra Păcuraru susține că ambiția lui David Popovici, care a câștigat două medalii de aur la Jocurile Olimpice de la Paris, este demnă de urmat de generația tânără. Totodată, candidata la președinția României a declarat că îndrăgește familia lui Gheorghe Hagi.

„(n.r există o personalitate din sport de la care ai vrea un autograf?) Nu știu ce să zic, îmi place să iau ce e mai bun din fiecare. Toți îmi plac, mă bucură ceea ce fac, dar să am un autograf și să îl pun sub pernă..nu. Văd ce este bun la fiecare, bravo lor! David Popovici este demn de urmat! Ceea ce a făcut trebuie să fie vizionat de orice copil.

Îmi place ce face Hagi cu generațiile tinere. Îmi place ceea ce a făcut și ca părinte în viața privată. Îmi place cum și-a crescut ambii copii. Mă uit la Ianis, l-a încurajat să-și facă o familie armonioasă de tânăr”, a completat Alexandra Păcuraru la „Sport și Politică”.

