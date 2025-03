Alexandra, primul film inspirat de cazul Caracal, în cinematografe: „Are ca mesaj că toți, toți suntem unul”

De la începutul lunii viitoare, românii vor putea viziona în cinema „Alexandra”, filmul care spune, în mare măsură, pe cazul Alexandrei Măceșanu, copila de 15 ani din Caracal care în vara lui 2019 a fost răpită și ucisă de Gheorghe Dincă.

În 2019, Gheorghe , Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu. Cea din urmă avea numai 15 ani și a reușit, la un moment dat, să pună mâna pe un telefon și să sune la 112.

Chiar și așa, autoritățile nu au intervenit la timp pentru a o salva, ceea ce a stârnit revoltă în rândul oamenilor de pretutindeni. Acum, apare primul film inspirat de faptele odioase numai că, în acesta, apelul la 112 al copilei nu rămâne fără urmări.

Angela, dispecerul care preia apelul disperat al Alexandrei, își dă seama că ajutorul poliției nu va ajunge la timp. Într-o decizie curajoasă, părăsește postul și se îndreaptă singură spre tânără, reușind să o salveze.

Totuși, ea dispare fără urmă. Când adevărul este dezvăluit, totul se schimbă, iar evenimentele iau o turnură neașteptată. Doi cineaști români stabiliți de ani buni în America, marcați de cele auzite și văzute în 2019 au luat decizia de a duce povestea în cinematografe.

Este vorba despre Diana Angelson Busuioc, regizor și personaj principal al proiectului. Marius Neacșu trăiește de 12 ani în Statele Unite și a fost directorul de imagine și editorul filmului „Alexandra”. De-a lungul carierei, a colaborat la numeroase filme, scurtmetraje și documentare atât în România, cât și în Statele Unite.

Cum a pornit ideea filmului

Drumul de la idee la film nu a fost deloc ușor, dar cei doi nu s-au dat bătuți. „În 2019, eram în România cu fetița mea, care avea 7 ani, și am auzit și eu, ca toți ceilalți, ce s-a întâmplat cu Alexandra. Și m-a afectat, mai ales ca părinte, încât am spus că eu voi face un film dedicat fetiței acesteia. A urmat problema cu pandemia și totul părea așa, în aer, și părea totul foarte greu.

Dar mi-a rămas în minte că eu am promis asta. Și în 2022 am hotărât că eu merg în România și fac filmul. Și toată lumea mi-a spus că sunt absolut nebună, că cum să faci, că nu știi, că n-ai actor, că n-ai nimic, că nu ești pregătită. Și am spus, nu, eu trebuie să fac filmul ăsta și se va face.

Totul a părut absolut imposibil și nebunesc. Și de la această nebunie, când i-am spus că eu trebuie să fac asta pentru Alexandra, totul a devenit realitate. S-au legat toate. Toate s-au legat, toată lumea, deci totul, totul, totul. Un exemplu: într-o dimineață, în piața Lahovari, nu-mi ieșise permisul să filmez, și eu mă gândeam cum o să filmez eu la 7.30 dimineața, 8, în piață, să aduc o mașină, să o parchez, să aduc reporter și să filmez scena. La ora 7.30 fix s-au eliberat două locuri de parcare”, a spus Diana Angelson Busuioc, conform .

„O fetiță a sunat la 112”

Regizoarea a dezvăluit că cel mai tare a fost marcată de faptul că apelul la 112 al Alexandrei nu a fost luat în serios, iar cazul Caracal nu a fost evitat. „M-a marcat că o fetiță a sunat la 112 și-a plâns că cineva o omoară. Și oamenii nu s-au repezit să o salveze. Că în zilele noastre, o fetiță poate să sune și să nu zboare nimeni către ea… O prietenă de-ale mele, aici în America, este operatoare la 911. Și îmi spunea că ea ajută pe toată lumea. Eu nu vreau să lovesc în operatoarea de la STS, în polițiști, în autorități.

Filmul are ca mesaj că toți, toți suntem unul. Și toți suntem responsabili. Pentru că cu noi toți ca popor s-a întâmplat ceva. Și așa cum a fost operatoarea asta, așa cum a fost polițistul, așa suntem toți. Toți în anumite circumstanțe. E și o lipsă de empatie acută, și un egoism, e generalizat. Spunem că purtăm credința în frunte, dar uităm de ceilalți, uităm să iubim, uităm să ajutăm.

Anca Cernea, prietena mea care a făcut costumele, mi-a spus că speră să nu las oamenii cu sufletul distrus după filmul ăsta. Nu, eu vreau ca oamenii după filmul ăsta să se gândească profund și să se apropie unii de alții și să se-ntoarcă la Dumnezeu. Filmul nu este povestea Alexandrei, este dedicat Alexandrei”, a completat Diana Angela Busuioc.