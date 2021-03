Alexandra Stan a fost invitată în emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai, la Kanal D. Cântăreața și-a dezvăluit toate secretele, spre bucuria fanilor ei. Artista a vorbit despre familie, credință, bani, sinucidere, carieră și iubire.

A cunoscut succesul peste noapte. A ajuns faimoasă și pe plan internațional, alături de Inna. Este una dintre cele mai iubite artiste din România și nu a ocolit nici proiectele de televiziune. A participat la Survivor România 2021, făcând parte din echipa Faimoșilor.

Ce spune Alexandra Stan despre succesul ei în muzică

“Care este secretul acestui succes atât de rapid?”, a întrebat Denise Rifai.

“Nu există un secret. Am fost binecuvântată, eu și părinții mei suntem credincioși. Când am participat la Mamaia, a fost o dezamăgire că nu am câștigat. Dar au urmat minim 2 ani în care eu am evoluat foarte mult ca artist.

Secretul succesului este foarte multă muncă. Dar la mine a fost vorba și despre un talent nativ și foarte mult noroc”, a povestit Alexandra Stan, în emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai, la Kanal D.

“E important ca un artist să aibă studii muzicale?”, a continuat prezentatoarea, cu șirul întrebărilor.

“Da și nu. Este important să știi un instrument. Am făcut un an și jumătate pian. Am încercat apoi să învăț chitară, dar nu m-am putut concentra. Mulți dintre colegii mei au studiat, dar nu au continuat cu studii universitare, precum Conservatorul.

Regret că nu am învățat un intrument, am alte lucruri de făcut, mai importante. Mi-ar fi plăcut să cânt la pian”, a răspuns artista, cu sinceritate.

Ce dramă a trăit artista în copilărie

A avut o copilărie în care a trecut prin momente extrem de dificile. Tatăl artistei, George Stan, a lucrat mai bine de două decenii pe vapor. Distanța a făcut-o mult să sufere, dar greutățile cele mai mari au venit atunci când bărbatul s-a îmbolnăvit.

A rămas fără locul de muncă, fiind nevoit să vândă casa în care Alexandra Stan a crescut. Datoriile s-au strâns, iar situația financiară a distrus echilibrul și liniștea din familie.

“Eu mă întorc întotdeauna acasă și mă plimb foarte mult. Îmi place cartierul Faleză Nord, în care am crescut. Are ceva… o pace, o liniște. Mă simt în siguranță acolo, îmi place să merg cu bicicleta. Da, am fost un copil răsfățat, mai ales față de sora mea, care e cu trei ani mai mare. Am fost tot timpul visătoare.

Da, am plâns mult după tata. Îmi vine să plâng și acum după el. Sora mea este căsătorită tot cu un bărbat care lucrează pe vapor. Văd asta și la nepoții mei, suferă enorm când pleacă tatăl lor. E o traumă de separare. Pentru mine a fost întotdeauna un erou”, i-a mărturisit Alexandra Stan lui Denise Rifai.

“L-ai urât pe tatăl tău? Ai depășit complexul fetei sărace de la țară?”, mai întrebat prezentatoarea de la Kanal D.

“Cred că da… E mult spus urât, l-am învinovățit. După perioada asta de boală, au fost niște ani în care a fost copleșit de datorii. Fiind un bărbat adevărat, dorind să ne protejeze pe noi, din cauza asta mama nu a avut o carieră, deși este creierul casei.

Când tata nu mai putea să muncească, presiunea asta… A început să ia niște decizii iraționale și să facă împrumuri fără să spună. Eu am avut posibilitatea să îl cunosc pe tata ca om când am fost cu el în concerte. Și mi-am dat seama de toate chestiile astea. Trebuia să fac naveta până la liceu, uneori nu aveam bani de bilet.

Uneori nu. Mă mai simt săracă. Simt că nu am acea rezonanță, nu am vectorul acela al bunăstării, chiar dacă nu îmi lipsește nimic. Nici nu trebuie să mă stresez foarte tare pentru bani. Și când sunt perioade mai puțin bune din punct de vedere financiar, tot se întâmplă ceva și apar bani”, a recunoscut Alexandra Stan.

Câți bani primește Alexandra Stan pentru concerte

Denise Rifai s-a mai întrebat și care este adevărata valoare a Alexandrei Stan. Artista nu s-a ferit să recunoască ce sume primește pentru concerte, dar a ținut să sublinieze modul în care a fost păcălită la începutul carierei. La acea vreme, cu toate că valoarea reală a concertelor era una impresionantă, ei i se spunea de către manager că suma primită este cu mult mai mică.

“În America a fost un turneu de 12 concerte, adevărata valoare era de 40.000 de dolari, dar eu știam că este de 7.000, pentru că mi se furau bani. În ultimii ani, m-am menținut la valoarea de 8.000, 12.000, 17.000. Depinde.

Mi s-a întâmplat să iau pentru un recital de jumătate de oră în India în jur de 30.000 de euro. Eu nu am știut realitatea în primii ani, câți bani luam, de fapt. Nu mi-a scăzut niciodată prețul drastic. Nu am câștigat mulți bani, pentru că în 2014 ar fi fost perioada în care aș fi câștigat mai mulți bani.

Nu am făcut calculul, dar la câte taxe plătesc în țara asta, rămân cu puțini. Abia de un an sau doi, au luat-o lucrurile pe o cărare corectă. M-am judecat și cu avocații mei, care voiau să mă jecmănească. “, a mărturisit cântăreața.

Adevărul despre acuzațiile de vedetism

La un moment dat, s-a scris în presă că Alexandra Stan este o vedetă care se comportă urât în public, ba chiar că ar fi agresat și niște jurnaliști, la ieșirea dintr-un club. Ulterior, au apărut și alte informații conform cărora cântăreața ar fi stârnit un scandal în spitalul în care a născut sora ei. Acum, artista lămurește acele acuzații.

“În perioada aia lucram cu Vlad Rădulescu, fiul unui om de afaceri din România, plecam o gașcă de prieteni din club. El nu voia să fie văzut. Niciodată nu am fost agresivă cu presa. Iar în ceea ce privește situația cu sora mea…

Când l-a născut pe Pavel Alexandru, nepotul meu, a avut o sarcină foarte ok, dar el a luat o bacterie din spital și a fost ținut în incubator. Cearta era între mine și conducerea spitalului.

La final, au taxat-o pe sora mea cu 600 de lei pentru fiecare zi de cazare. Asistentele îi spuneau: lasă, domnișoară, ești tânără și mai faci altul. Lucrurile astea nu se știu”. a completat cântăreața din Constanța.

Alexandra Stan, înșelată de Dorian Popa cu o fată de bani gata

Cu toate că s-a scris în presă că el a fost primul băiat pe care l-a sărutat, cântăreața a clarificat acum această poveste, despre relația cu Dorian.

“Nu a fost primul sărut, a fost prima relație. Dar chiar m-a înșelat. Cu o fată, Corina, de la noi din Constanța. Era pe interes, că ea avea super mulți bani. Și eu aveam un alt crush, un golan. Dorian era super romantic.

Îmi trimitea versuri de la piese, îmi spunea my boo. E un băiat extraordinar, apreciez foarte mult ce face. Le-a dat multora din Constanța peste nas, care au râs de el”, a afirmat Alexandra Stan.

Adevărul despre relația cu Marcel Prodan. A vrut să se sinucidă?

“M-a bătut cu pumnii. Am trecut prin asta și m-a marcat. A fost crunt, m-am trezit la realitate, am realizat cine erau oamenii cu care am lucrat. Tata începuse să îmi spună câți bani se luau pe concert, auzea lucruri și mi-a spus adevărul. Dar eu credeam că el minte. De fapt, el nu mințea, s-a dovedit ulterior.

Am fost în Austria la un tip, Alin Soare, el mi-a recunoscut că luau bani la negru. Am început să le zic, au început tensiunile. Marcel, cu care trăiam zi de zi, începuse să se comporte foarte mult cu mine. Agresiunea asta începe psihic, îmi spunea că arăt urât, că nu sunt în stare să cânt.

În ziua în care s-a întâmplat, m-a chemat la repetiții și m-a făcut în toate felurile. Dar am înțeles că și agresorii au probleme mentale. Am trecut peste, dar cu greu”, a povestit Alexandra Stan, despre ziua în care a fost bătută crunt.

Alexandra Stan: “Mi s-au furat milioane de euro”

S-a spus la acel moment că artista din Constanța ar fi încercat să tragă de volan, în timp ce se lupta cu impresarul ei, în mașină. Mai mult decât atât, ea ar fi dorit atunci că se sinucidă prin acest gest.

“În niciun caz. Am tras de volan pentru că mă bătea, îmi dădea mulți pumni. Dacă ar fi vrut să se despartă de mine, de ce nu m-au lăsat în pace, de nu au rupt contractul? Mie îmi era anulat dreptul de a apela la un avocat, în acel contract. Când am fost la un avocat și mi-a spus că nu este ok, am abordat subiectul, ei au reacționat imediat.

Și-au dat seama că s-a trezit proasta. Ne certam de câteva luni pe subiectul ăsta. Ne-am și înjurat, am fost agresivă din punct de vedere verbal. Nu mi-au arătat contractele, încasările. Am văzut mailuri care demonstrau că mi s-au furat niște milioane de euro”, a mai povestit cântăreața, în emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai.

Ce spune Alexandra Stan despre pedeapsa primită de Marcel Prodan

Artista s-a luptat ani de zile cu Marcel Prodan în instanță. Crede că legea din România are numeroase lipsuri, din cauza cărora suferă enorm victimele agresiunilor. Alexandra consideră că decizia instanței nu a fost una pe măsura faptelor fostului ei impresar.

“Am renunțat de frică și pentru că nu aveam cum să demonstrez. De asta am depus mai târziu plângere. Am stat ascunsă la o prietenă în weekend, iar apoi am apelat la presă. Pe parcursul procesului, am apelat la alți avocați. Ca eu să îmi fi recuperat banii vreodată, în România, trebuie să dai taxa de timbru. Ar fi fost foarte mult, trebuia să plătesc vreo 200.000 de euro. Am încercat să includ toate astea, dar două cazuri s-au clasat.

Nu a primit pedeapsa pe care o merită. Nu este adevărat că eram împreună și că era violență domestică. La ora aia, nu era sancționată în România. Nu aveam ordin de protecție care să ne apere pe noi, victimele. A fost judecat ca un om care și-a bătut iubita, dar nu este adevărat.

Și-au bătut joc de un copil. Mi-a dat banii de 20.000 de euro pe care i-a pierdut în instanță, dar eu am cheltuit mai mult cât a durat procesul. Trebuia să facă pușcărie. Așa ar trebui să fie. Și celelalte cazuri care s-au clasat, de șantaj și care au mai fost, trebuiau să fie tratate mai serios”, a declarat Alexandra Stan.

“M-am luptat cu sistemul, singură, la 20 de ani. Nu am făcut un calcul amănunțit, dar dacă stau să mă gândesc… mie nu mi-au dat drepturi pentru piesa Saxobeat, deși ea încă se difuzează. Am mulți bani de recuperat, cred că undeva la vreo două milioane de euro. Nu am cum să îi recuperez pentru că așa este legea din România.

Alexandra Stan este creația lui Dumnezeu, nu a lui Marcel Prodan. Trei ani de zile mi-a luat să trec peste, m-am mutat la București și ce crezi, și aici se fură. Și alte case de discuri mă furau. După ani de zile, în sfârșit, nu mă mai stresez și pot să compun fără să mă gândesc că nu mă mai fură ceva.

Nu privesc cu nostalgie, dar mi-aș fi dorit să funcționeze lucrurile bine. Ei n-au vrut să mă mai lase să cânt, și judecătorul a râs când a văzut ce vor. Tot ei au impresia că eu am greșit. Ei chiar cred că sunt Dumnezeu care mi-a pus mâna în cap. Am avut totuși patru albume în multe țări. Sufeream de trauma abandonului, din cauza relației cu tata. Mi-au plăcut băieții răi. Cu siguranță, de asta am ajuns eu victimă”, a mai completat Alexandra Stan.

Cum au ajuns părinții ei în pragul divorțului

Se pare că incidentul cu fostul ei impresar a avut și niște repercursiuni negative în familia artistei. Din cauza stresului și a grijilor financiare, certurile dintre părinții ei i-au adus în pragul divorțului.

“Au fost acolo niște probleme, după perioada asta în care aveam concerte. După problemele de sănătate ale tatălui meu, nu l-am mai luat cu mine. A urmat o perioadă grea pentru ei din punct de vedere financiar, pentru că eu îi întrețin.

Tata e pensionat pe caz de boală și are o pensie de 900 de lei, mama încă nu e la vârsta de pensie. Au apărut tensiuni și discuții. A încercat ea să plece, să muncească, în Grecia. Au apărut tot felul de orgolii. Bine că au trecut peste prostia asta”, a dezvăluit artista.

Ce dietă ține Alexandra Stan – dezvăluiri inedite la 40 de întrebări cu Denise Rifai

Artista neagă faptul că ar avea o frustrare din cauza felului în care arată nasul ei. Cu toate acestea, recunoaște că a apelat la măsuri drastice atunci când vine vorba despre kilogramele în plus. A folosit niște diete drastice, atunci când a simțit nevoia să slăbească.

“Cea mai drastică a fost o dietă cu hrișcă. Eu nu am rezistat două săptămâni. Mai poți mânca și niște kefir pe lângă. Este foarte bună hrișca. Încerc să mănânc grăsimi, proteine și cât mai puțini carbohidrați. Am încercat și postul intermitent și chiar funcționează. Când m-am mutat în America, m-am îngrășat mult. Poate a fost și pe sistem nervos, dar nici nu găseam nicăieri produse fără zahăr.

Mi se pare că nasul meu e foarte frumos. De exemplu, am o problemă cu spatele, stau mereu cocoșată, nu am talie de viespe, mai degrabă astea sunt complexele mele. Uneori exagerez și eu cu filtrele. Ăsta este unul dintre motivele pentru care m-am dus la Survivor. Timp de vreo cinci ani am fost vegană, nu beam cafea, foloseam doar produse naturale, dar acum nu sunt dependentă de ele. În timpul zilei, nu mă machiez deloc”, a dezvăluit cântăreața.

Alexandra Stan este bisexuală. De ce s-a despărțit de Bogdan Drăghici, ultimul ei iubit

Cu toate că se împăcaseră, artista și Bogdan au decis să pună capăt permanent relației lor. În emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai, la Kanal D, Alexandra Stan a povestit niște detalii incendiare despre viața ei sexuală, dar și despre despărțirea de fostul iubit.

“Da, uneori, n-aș putea spune că tot timpul. (n.r. dacă este bisexuală) Eu iubesc și bărbații și femeile. Vine tot din capacitatea mea mare de a iubi. Eram eu cu un bărbat și cu o femeie, când era în grup. Acum nu aș simți să fac asta. Simt că energia asta sexuală, dacă o pierd, nu se mai manifestă niște lucruri. N-am făcut sex de dinainte să plec la Survivor. Simt că nu pot să mă concentrez pe ceea ce am de făcut. Mi-a plăcut să experimentez.

Nu mai sunt geloasă, cum eram când eram mică. Lucrurile nu sunt forțate, lucrurile se întâmplă. Trebuie să accepți realitatea. Acum sunt singură. Nu am mai fost singură de mulți ani. Dau foaie cu foaie ca la ceapă și să cunosc esența. Vreau să mă cunosc ca femeie și să mă și perfecționez din toate punctele mele de vedere. Nu, nu mai sunt cu Bogdan Drăghici, dar suntem prieteni, nu ne-am certat”, a recunoscut artista.

Ce s-a întâmplat la Survivor România 2021

Artista a făcut parte din echipa Faimoșilor, în jungla din Republica Dominicană. A fost una dintre cele mai controversate concurente din istoria emisiunii, dar Alexandra Stan nu regretă faptul că a participat în această competiție, după cum i-a declarat prezentatoarei Denise Rifai.

“Am mai aflat niște lucruri despre mine. Cum ar fi că eu chiar mă descurc în orice fel de situație. Pot să conviețuiesc cu mulți oameni. Înainte să plec acolo, îmi era foarte frică de junglă. Frica mea cea mai mare era de înălțime, dar era o frică în capul meu.

Mi-am dat seama că totul e de aici, din cap, și din suflet. Mi-am dat seama că iubirea nemărginită față de oameni nu este întotdeauna blândă. Eu chiar sunt o mamă pentru mulți oameni, dar sunt o mamă cu mâna de fier”, a concluzionat cântăreața.