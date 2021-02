Alexandra Stan a părăsit Survivor România 2021. Anunțul neașteptat făcut în miez de noapte

Alexandra Stan a fost eliminată de la Survivor România 2021. Anunțul neașteptat a fost făcut în miez de noapte de prezentatorul Daniel Pavel, care a întrunit Consiliul de Urgență pentru toți concurenții din Republica Dominicană.

Gazda reality show-ului de la Kanal D a anunțat că Faimoasa este nevoită să părăsească traseul sportiv din jungla dominicană, din cauza unor probleme de sănătate cu care se confruntă în momentul de față. Medicii i-ar fi interzis blondinei să mai depună efort.

Cântăreața nu mai era de câteva zile bune aptă din punct de vedere fizic și psihic pentru a continua probele grele de la Survivor România 2021. Lipsa hranei și condițiile vitrege din Republica Dominicană au dus la cedarea organismului Alexandrei Stan, care a fost nevoită să plece acasă.

Alexandra Stan, eliminată de la Survivor România 2021. Ce mesaj a transmis

Alexandra Stan a luat cuvântul pentru a-și lua rămas bun de la colegii din Republica Dominicană. Emoționată peste măsură, artista a izbucnit în lacrimi prezicând că s-a bucurat la intensitate maximă de fiecare moment petrecut la Survivor România 2021.

Blondina și-a încurajat colegii care au rămas în competiția sportivă de la Kanal D, spunându-le să fie puternici, în ciuda faptului că distanța și dorul pentru familie și cei dragi este foarte mare în momentul de față pentru toată lumea din concurs.

Mesajul Alexandrei Stan, după ce a părăsit Survivor România 2021

„Sunt foarte emoționată, nici nu cred că se aștepta cineva să nu plâng în momentul ăsta. Survivor România este o competiție foarte solicitantă din toate punctele de vedere. Noi suntem aici 100%, nu avem acces la familie, la prieteni, la telefon, la absolut nimic.

Totul se întâmplă aici și acum, iar lipsa hranei ne face să fim și mai prezenți și să trăim și mai intens fiecare moment, fiecare ceartă, fiecare strategie.

De când am venit am tot spus că acesta este challenge-ul vieții mele. Mi-aș fi dorit să merg cât mai mult în competiția asta, însă am dus-o prea departe, am fost răutăcioasă cu colegii mei. Poate nu mai vedeam lucrurile atât de bine.

Sunt foarte emoționată, simt că mi se rupe inima când i-am văzut pe colegii mei în seara asta. Sunteți foarte frumoși și aveți foarte multă viață, sunteți la o nouă etapă în chestia asta. Îmi e dor de voi și o să-mi fie mereu”, a spus Alexandra Stan înainte de a părăsi competiția sportivă de la Kanal D.

