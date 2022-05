Alexandra Stan a trecut peste divorț: ”Mi-am dat seama că am făcut ceva bun”

Vedeta a trecut în cele din urmă despre despărțirea de fostul partener de viață. Celebra artistă a realizat că orice sfârșit are și un început, dovadă că toată durerea din relație a fost pusă în multe dintre piesele sale.

Alexandra Stan, partea bună a divorțului de Emanuel. Cum vede lucrurile blondina în prezent

Alexandra Stan a compus numeroase melodii după , bărbatul care i-a fost soț numai câteva luni. S-au cunoscut după experiența de la Survivor România, blondina îndrăgostindu-se rapid de bărbat.

Cererea în căsătorie și nunta s-au produs destul de repede de la prima întâlnire, doar că despărțirea avea să fie inevitabilă. După separare artista și-a pus toată durerea în piese și a realizat că este un lucru bun.

„Foarte multe melodii le-am scris după despărțiri. Am suferit, iar după am făcut o melodie din care mi-am dat seama că am făcut ceva bun. Sunt foarte bine, mai ales că a putut să materializez toată suferința asta în ceva frumos.

Ești fericit atunci când ești mulțumit cu ceea ce faci”, a mărturisit Alexandra Stan despre divorțul de Emanuel Necatu într-o emisiune de la .

Alexandra Stan, în relații bune cu fostul soț

Cântăreața nu regretă absolut nimic pentru că a făcut ce a simțit, chiar dacă despărțirea a venit la numai câteva luni de la nuntă. vede acum partea plină a paharului și este fericită că a ascultat de intuiție.

Alexandra Stan și Emanuel Necatu au rămas în relații foarte bune după divorț. Vedeta și-a refăcut viața sentimentală la un moment dat alături de Alex Parker, un cunoscut producător român, dar acum nu se știe dacă are iubit sau nu.

„Părinții m-au susținut mereu, așa că au făcut-o și de data asta. Își doresc ca eu să fiu bine. Însă nu regret nimic, deoarece eu am făcut ceea ce am simțit, am mers în fața altarului cu sufletul deschis.

Până la urmă, experiențele ne fac să evoluăm, dacă învățăm ce trebuie din ele”, spunea cântăreața în urmă cu ceva vreme pentru .