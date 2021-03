Alexandra Stan, adevărul despre relația cu Zanni de la Survivor România. Cum se înțeleg

Alexandra Stan a spus tot adevărul despre relația pe care a legat-o cu Zanni de la Survivor România 2021 în perioada în care frumoasa blondină a fost concurentă în competiția sportivă difuzată la Kanal D.

Îndrăgita artistă a dezvăluit cum se înțelege în realitate cu fostul concurent de la „Chefi la cuțite”, precizând că între ea și artist există o chimie, dar nu în sensul unei atracții de ordin amoros. Vedeta îl vede pe Faimos ca pe nepotul ei, mai ales că este mai mic decât ea.

Fosta participantă din Republica Dominicană susține că Zanni este o persoană foarte sinceră și corectă, lucru care i-a atras atenția încă de la început. Alexandra Stan are numai cuvinte de laudă pentru artist și spune că este foarte bun la probele din teren.

Alexandra Stan îl place pe Zanni de la Survivor România? Care e realitatea

„În niciun caz, cu siguranță este o conexiune între mine și Zanni, dar nu are nicio legătură cu o conexiune personală sau sexuală, Doamne ferește. El oricum e foarte mic, e ca un copil, mai degrabă îl asociez cu nepotul meu.

Într-adevăr, de acolo m-am conectat foarte bine cu el și cred că și datorită faptului că a foarte sincer, exact ca mine. El, pe lângă mine, are și avantajul că e foarte bun pe traseu”, a declarat Alexandra Stan în emisiunea „Teo Show”.

Frumoasa blondină s-a simțit foarte apropiată de Zanni, în ciuda faptului că au existat momente în care a fost jignită și pusă la pământ de cel pe care-l credea amic. Vedeta a venit și cu un exemplu în acest caz, făcând referire la scandalul dintre artist și Elena Marin.

„Au fost momente când Zanni m-a pus la podea din punct de vedere emoțional, am plâns, chiar am plâns foarte mult. Nu am plâns în viața mea așa mult, cred că și din cauza stresului, a lipsei mâncării și a căldurii.

Dar, în legătură cu Zanni, el avea un stil un pic mai agresiv și de multe ori mi se pare că spune niște lucruri care nu au neapărat legătură cu subiectul. Cum s-a luat și de Elena Marin, de exemplu, și i-am zis că nu avea sens să se ia de părul ei alb.

Dar eu le-am spus și lor de multe ori că dacă eu reacționez așa și râd și glumesc, nu înseamnă că nu mă deranjează sau că nu mă rănesc glumele lor”, a mai adăugat Alexandra Stan în show-ul prezentat de Teo Trandafir.

