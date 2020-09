Alexandra Stan apelează din nou la testul pentru coronavirus: ,,Trebuie să fiu sigură”

Alexandra Stan, una dintre cele mai apreciate artiste de la noi, a hotărât să își facă testul pentru coronavirus, după ce a intrat în contact cu diverse persoane. Este a doua oară când artista ia aceasta decizie, primul test având loc la sfârșitul lunii iulie.

Cântăreața alege să fie precaută în astfel de situații și, deși nu prezintă simptome, preferă să fie sigură în privința stării ei de sănătate și să îi protejeze și pe cei dragi.

Fiind foarte activă pe rețelele de socializare, Alexandra Stan își informează mereu fanii în legătură cu deciziile luate și schimbările ce survin în viața ei, sinceritatea de care dă dovadă fiind foarte apreciată în rândul internauților.

Alexandra Stan le-a împărtășit vestea fanilor printr-o postare pe contul ei de Instagram, dar și motivul care a dus la decizia ei. Ca de obicei, aceasta este foarte apropiată de urmăritorii ei, pe care îi surprinde adesea și cu fotografii incendiare.

,,Astăzi mă testez din nou pentru Covid. Am filmat două videoclipuri și am făcut mult promo săptămânile acestea și am participat și la o petrecere, iar săptămâna viitoare au loc mai multe filmări și trebuie să fiu sigură.” a declarat Alexandra Stan.

Alexandra Stan se testează pentru a doua oară pentru coronavirus. Este artista îngrijorată pentru starea ei de sănătate?

La sfârșitul lunii iulie, Alexandra Stan le-a mărturisit urmăritorilor că nu a fost prea atentă în privința virusului și a interaționat cu multe persoane, fapt ce a determinat-o șă își facă testul pentru coronavirus.

„Nu am simptome, mă simt perfect. Dar am zis să fiu sigură. Plus că am filmat două clipuri și urmează să mai filmez ceva. Așa că o să mă văd cu multă lume. Și în plus, am tot mers să mănânc la terase. În 72 de ore trebuie să primesc rezultatul. Sunt sigură că sunt bine. Dar am zis să fiu și mai sigură.” a spus Alexandra Stan.

Aceasta a fost foarte deschisă cu fanii ei, ba chiar le-a arătat rezultatul testului, care, din fericire, a fost unul negativ. La fel ca în situația precedentă, nu par a fi motive de îngrijorare, dar artista vrea să se asigure că totul este în regulă.

