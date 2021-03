Alexandra Stan are deja un nou iubit? La mai bine de o lună de când s-a întors de la „Survivor România”, cântăreața a fost surprinsă în compania unui bărbat cunoscut, iar între ei pare să existe ceva mai mult decât o simplă prietenie.

Fosta concurentă a reality show-ului de la Kanal D se relaxează după cele două luni grele petrecute în Republica Dominicană, după ce medicul i-a interzis să mai participe la probe alături de colegii ei.

Astfel, artista din Constanța a fost văzută alături de un celebru bărbat din lumea showbiz-ului în timp ce urcau într-un bolid de lux.

Alexandra Stan are un nou iubit? Cine e bărbatul celebru cu care a fost surprinsă după Survivor România

Este vorba despre fostul „cumnat” al Biancăi Drăgușanu, „Cobra” Tate, un cunoscut patron de studiouri de videochat. Bărbatul are 34 de ani și este fratele lui Tristan Tate, fostul logodnic al iubitei lui Gabi Bădălău.

Alexandra Stan și presupusul ei partener au urcat într-un Lamborghini Huracan LP 610-4 Spyder în valoare de 300 de mii eu euro, nu înainte ca bărbatul să-i deschidă portiera fostei concurente de la „Survivor România”. Cei doi au pornit imediat la drum după ce Cobra Tate a ales să „decapoteze” mașina, fiind o zi însorită de primăvară, după cum au surprins imaginile dezvăluite de CANCAN.ro.

Înainte de a urca în mașina luxoasă a patronului de saloane de videochat, cei doi au ieșit la terasă și s-au bucurat de vremea de afară, potrivită pentru ieșiri în aer liber. Fratele lui Tristan Tate a achitat nota de plată și a adus zâmbetul pe buzele artistei de 31 de ani de mai multe ori, semn că între ei există deja o legătură puternică.

Alexandra Stan a trecut printr-o episod traumatizant cu fostul iubit

Alexandra Stan nu a avut prea mult noroc în viața sentimentală. Artista a trăit un episod traumatizant cu opt ani în urmă, când a fost agresată fizic de fostul ei impresar, Marcel Prodan. În cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D, cântăreața și-a amintit cu tristețe acele momente și cum a fost mințită de cei cu care colabora pe plan muzical.

„M-a bătut cu pumnii. Am trecut prin asta și m-a marcat. A fost crunt, m-am trezit la realitate, am realizat cine erau oamenii cu care am lucrat. Tata începuse să îmi spună câți bani se luau pe concert, auzea lucruri și mi-a spus adevărul. Dar eu credeam că el minte. De fapt, el nu mințea, s-a dovedit ulterior.

Am fost în Austria la un tip, Alin Soare, el mi-a recunoscut că luau bani la negru. Am început să le zic, au început tensiunile. Marcel, cu care trăiam zi de zi, începuse să se comporte foarte urât cu mine. Agresiunea asta începe psihic, îmi spunea că arăt urât, că nu sunt în stare să cânt.

În ziua în care s-a întâmplat, m-a chemat la repetiții și m-a făcut în toate felurile. Dar am înțeles că și agresorii au probleme mentale. Am trecut peste, dar cu greu”, a mărturisit artista pentru Denise Rifai.