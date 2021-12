Alexandra Stan, cu caravana prin țară pentru copiii nevoiași. „Anul acesta am preferat să mă alătur lor”

Alexandra Stan s-a alăturat unei campanii umanitare, pentru a susține copiii nevoiași din satele defavorizate din România. Împreună cu asociația Caravana Fericirii, din Constanța, artista îndeamnă oamenii să doneze, atât bani, cât și bunuri, urmând ca ea să le înmâneze personal copiilor.

Alexandra Stan s-a alăturat unui campanii umanitare de Crăciun

Alexandra Stan a fost invitată în emisiunea Vorbește Lumea de la Pro Tv, unde a vorbit despre cauza umanitară pe care o susține. Cântăreața s-a alăturat campaniei desfășurate de o asociație din Constanța, orașul ei natal.

Până la finalul anului, Alexandra Stan și asociația își propun să adune bani și donații pentru copiii nevoiași din România, în special din zona Dobrogei. La finalul campaniei, artista va merge personal și va înmâna cadourile de Crăciun micuților.

„Anul acesta am preferat să mă alătur lor, pentru că au 12 dubițe care merg în foarte multe sate și ajută câteva mii de familii. Ei au făcut un cufăr, pe care l-au pus chiar la unul din restaurantele din Constanța. În acel cufăr se pot aduce jucării, alimente și așa mai departe, tot ce vrea fiecare să doneze. Și, de asemenea, dacă sunt oameni din țară, care vor să doneze, există chiar și un cont, pe care l-am pus și eu pe Instagramul meu.”, a spus Alexandra Stan.

Campaniei umanitare s-a alăturat și echipa de fotbal Farul Constanța, care a donat un tricou al sportivului Gică Hagi, ce urmează să fie scos la licitație.

Ce planuri are Alexandra Stan de sărbători?

Cea mai mare dorință a artistei, de Crăciun, este să fie sănătoasă și să poată încheia anul cu bine. , Alexandra Stan își dorește să se retragă alături de familie.

„Am avut un an foarte plin, cu plecări. Am fost și la emisiuni, în străinătate. Am avut și concerte, mi-am terminat albumul. Și pe plan personal a fost destul de încărcat. îmi doresc să termin sănătos, să ajung la ai mei, să stau acasă cu familia”, a dezvăluit artista.

Chiar dacă așteaptă cu nerăbdare să se înfrupte din bucatele tradiționale pregătite de mama sa, Alexandra Stan trebuie să fie cumpătată, . Cântăreața suferă de o afecțiune a glandei tiroide, ce o împiedică să consume alimente pe bază de lactate, gluten și zahăr.

Care este cea mai mare dorință a artistei pentru 2022?

Pentru anul care vine, Alexandra Stan are planuri mari. În martie pregătește lansarea noului album, Rainbows. Pe plan personal, solista internațională își dorește să își achiziționeze un apartament în București și să își schimbe mașina.

„A fost anul zbuciumat, dar și frumos, am avut experiențe frumoase. Am fost în Dominicană 7 săptămâni, am stat acolo în junglă. Am terminat piese, am lucrat cu foarte mulți producători.

Îmi doresc să-mi iau casă la anul. Îmi doresc să-mi iau un apartament, dacă mă ajută Dumnezeu. În București, pentru că stau cu chirie de foarte mulți ani și nu mai vreau. Să îmi schimb mașina, să vedem, nu știu.”, a declarat Alexandra Stan.