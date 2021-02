Alexandra Stan, confesiuni tulburătoare despre bătaia pe care a primit-o în urmă cu mai mulți ani

Alexandra Stan de la Survivor România a trecut prin momente destul de cumplite. În urmă cu câțiva ani, vedeta a suferit o bătaie din partea fostului ei iubit, iar acel episod a cutremurat o țară întreagă.

Timpul s-a scurs de atunci, iar Alexandra vorbește astăzi cu ceva mai multă detașare, explicând mai sincer ca niciodată cum a reușit să depăașescă acel moment.

Concurenta reality-show-ului de la Kanal D a spus și care a fost principalul motiv pentru care a ales să plece în Los Angeles, iar acesta a ținut exclusiv de cariera ei. Vedeta a spus cu amărăciune că s-a săturat de industria muzicală din România și felul în care a fost tratată, de faptul ca tot ce producea trebuia să investească tot în muzică.

Alexandra Stan, confesiuni dureroase despre plecarea din România

„Tot ce câștigam din drepturi de autor investeam în album și era stresant din punct de vedere financiar, aveam și angajați, și taxe de plătit.

Acolo am primit un sfat de la un om care se afla în studioul de înregistrări, unul care m-a inspirat. Mi-a spus că, dacă doresc să fiu artistă și îmi doresc să inspir oameni, atunci să nu încerc să fiu o cântăreață hot, ci să fiu „mama celor pierduți”, a mărturisit artista.

Cum a depășit episodul bătăii primite de la fostul iubit

Cel mai dificil subiect abordat în interviul acordat pentru Viva! a fost cel legat de bătaia pe care a primit-o de la fostul ei iubit și impresar, Marcel Prodan.

„După incidentul cu agresiunea, am experimentat frică și neînțelegere. Nu am înțeles de ce s-a întâmplat. Acum, privind în urmă, am înțeles că agresiunea a început cu mult timp înainte. A fost agresiune verbală, emoțională. Mă demoraliza. Mi-a fost greu să mă implic în altă relație. Am simțit nevoia să fug, m-am mutat la București.

În vara aia mi-am pus alarmă, îmi era frică să nu intre peste mine în casă. Eram terorizată, deși nici nu mi-a mai scris după acel incident. Rămăsesem eu cu frică. Dar l-am înțeles pe Marcel Prodan, l-am iertat. Ca să ajungi agresor, ai și tu niște probleme emoționale…”, a declarat Alexandra Stan despre agresiunea suferită pentru revista Viva!.

