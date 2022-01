De ce a divorțat, de fapt, Alexandra Stan. Cântăreața a făcut noi dezvăluiri

Alexandra Stan a dezvăluit detalii noi despre divorțul de Emanuel Necatu. Cei doi s-au căsătorit în vara anului trecut, însă căsnicia s-a terminat după doar câteva luni.

Fosta concurentă de la Survivor România 2021 consideră că ea și fostul partener de viață s-au grăbit și nu și-au acordat timpul necesar pentru a se cunoaște.

Căsătoria Alexandrei Stan cu Emanuel Necatu a surprins pe toată lumea, la fel și anunțul divorțului.

Alexandra Stan

Alexandra Stan de fostul ei soț. Cei doi au avut o nuntă de vis pe plajă vara trecută, însă mariajul a ajuns la final după doar câteva luni.

Artista spune că ea și Emanuel Necatu s-au grăbit să ajungă în fața altarului, cu toate că aveau o relație de doar câteva luni.

În plus, ambii au alte viziuni despre viață, așa că mariajul lor nu ar fi funcționat, după cum a mai ținut Alexandra Stan să precizeze.

„Ne-am grăbit. Nu ne-am acordat timp să ne cunoaștem de ajuns, să trecem prin etapele firești ale unei relații. Noi am făcut direct pașii mari fără să știm, de fapt, cum e fiecare dintre noi.

Asta s-a întâmplat. Și avem viziuni diferite despre viață, despre cum vrem să evoluăm. Suntem persoane minunate, dar separat, nu împreună. (zâmbește)”, a declarat cântăreața pentru revista .

Întrebată cum este statutul de femeie divorțată, Alexandra Stan a spus că nici nu a apucat să e bucure de cel de femeie căsătorită. Blondina susține că este la fel ca înainte de căsătorie.

„Sincer, nici nu am apucat să simt statutul de femeie căsătorită, așa că nu pun mult accent pe faptul că sunt divorțată.

E doar un cuvânt. Eu sunt aceeași persoană de dinainte de căsătorie: independentă, nonconformistă, care iubește iubirea și care își dorește lumina în viața ei.”, a mai declarat vedeta pentru sursa citată.

Cum au reacționat părinții Alexandrei Stan după ce au aflat de divorț

Despre cum au reacționat părinții ei a subliniat faptul că aceștia își doresc ce e mai bine pentru ea și o susțin în orice decizie, așa cum a fost și de data aceasta.

„Părinții m-au susținut mereu, așa că au făcut-o și de data asta. Își doresc ca eu să fiu bine.

Însă nu regret nimic, deoarece eu am făcut ceea ce am simțit, am mers în fața altarului cu sufletul deschis. Până la urmă, experiențele ne fac să evoluăm, dacă învățăm ce trebuie din ele.”, a mai adăugat ea.