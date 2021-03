Alexandra Stan, de urgență pe mâna medicului: “Am avut o criză”

Alexandra Stan a întâmpinat o urgență medicală, încă de la primele ore ale acestei dimineți de miercuri. Fosta participantă de la Survivor România a oferit câteva detalii despre acest incident nu tocmai plăcut, chiar înainte să onoreze invitația într-o emisiune TV.

Blondina a susținut că s-a văzut pusă în această situație nu tocmai plăcută, pe timp de pandemie, când a solicitat ajutorul medicilor. Din fericire, însă, a fost vorba despre un incident ce a putut fi remediat în cel mai scurt timp.

Artista a povestit totul chiar înainte să ajungă pe canapeaua de la Teo Show și a intrat în direct pe telefon. Cei doi prezentatori au fost uimiți de incidentul pe care aceasta l-a traversat, motiv pentru care nu a ajuns la timp în emisiune și a întârziat.

Alexandra Stan, urgență medicală de la prima oră a dimineții. Ce i s-a întâmplat solistei

Alexandra Stan s-a văzut pusă în situația în care a fost nevoită să apeleze la un specialist, pentru că și-a luxat o gleznă. Artista a susținut că a fost vorba de un moment de neatenție, când se afla în fața locuinței sale.

“Am avut o criză înainte să vin la voi în emisiune, nu știam cu ce să mă încalț, pentru că nu pot să port tocuri și când eram în fața blocului mi-am luxat piciorul. Am mers de dimineață la medic.”, a povestit Alexandra Stan și înainte să ajungă în emisiunea de la Kanal D, într-o intervenție telefonică pentru a explica de ce întârzie.

Odată ajunsă în platou, artista pare să își fi revenit complet, după incidentul suferit de la prima oră a dimineții. Fosta participantă din sezonul 2 al emisiunii Survivor a uimit prin mărturisirea ei, legată de acest show pe care publicul îl urmărește cu sufletul la gură. Experiența din Republica Dominicană a schimbat-o cu mult ca persoană, după cum a mărturisit chiar ea.

Alexandra Stan a recunoscut că a furat mâncare la Survivor. Ce crede despre Moroșanu și Zanni

“Voiam să îmi ies din zona de confort, să mă cunoască oamenii așa cum sunt, de asta am participat. Poate nu chiar acum, dar probabil dacă ar trece o perioadă aș vrea să mai particip. Orice om trebuie să aibă o experiență de tipul Survivor, măcar o dată în viață. (…) Eram atât de panicată uneori, îmi era foarte frică de faptul că o să mor. Am plâns foarte mult acolo, cred ca nu o să mai plâng niciodată, au fost toate adunate.

Zanni are un stil un pic mai agresiv și uneori zice niște lucruri care nu au legătură cu subiectul în sine. Nu am furat mâncarea Elenei, dar am furat foarte multă mâncare la Survivor, că asta înseamnă să fii supraviețuitor. Dar niciodată nu am furat de la colegi, ci pentru colegi.

(…) Zanni e un copil, îl asociez cu nepotul meu, dar am avut o conexiune cu el, pentru că este foarte sincer, la fel ca mine. Am cerut de multe ori să merg acasă, dar mi-am lăsat o parte din suflet acolo. Ce este la televizor este doar o mică parte din ce se întâmplă în junglă. Am trecut prin multe în viața mea pentru că nu am știut să fac strategii înainte. Moroșanu este așa, Majda, Jador, ei au mai fost la emisiuni de genul acesta, eu m-am dus cu capul înainte. Mi s-a părut că acești oameni erau falși, îmi spuneau ceva, dar după la cameră ziceau altceva”, am mai susținut Alexandra Stan.

