Alexandra Stan, dezlănțuită: ”Sunteți niște ratați, fraieri, idioți!”

Cazul minorei de 13 ani bătute cu bestialitate de alte patru fete în timp ce un băiat filmează nepăsător întreaga scenă a stârnit un val uriaș de reacții negative în mediul online. Cea mai dură îi aparține, însă, Alexandrei Stan, care în trecut a fost la rândul ei victima unor astfel de agresiuni.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Într-un mesaj publicat luni pe contul său de Instagram, îndrăgita artistă critică în termeni extremi de duri gestul tinerelor, „rezonează” cu victima și își exprimă speranța că autoritățile vor face dreptate în acest caz.

„De unde atâta agresivitate? De unde atâta ură? Sunteți șmechere că o bateți? Sunteți niște ratați, fraieri, idioți! Ca altfel nu pot să vă numesc”, a răbufnit blondina la vederea imaginilor surprinse recent în Târgu Jiu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Alexandra Stan, revoltată de imaginile cu fetița bătută

„Nu pot să văd asta și să rămân indiferentă! Nu înțeleg de unde atâta răutate în niște copii! Îmi pare rău dacă v-am stricat mood-ul, dar ei sunt “viitorul” țării și nu putem să acceptăm astfel de comportamente.

Si eu am fost bullyied în școala generală, dar nici chiar așa! De unde atâta agresivitate? De unde atâta ură? Sunteți șmechere că o bateți? Sunteți niște ratați, fraieri, idioți! Ca altfel nu pot să vă numesc.

ADVERTISEMENT

Am încercat să nu rezonez cu victima, dar este foarte greu să nu o fac! M-am cutremurat când am văzut! Și am început să plâng! Parcă suntem niște animale! Asta e prea de tot! Nu vreau să arunc cu pietre, dar văzând asta nu mi se mai par amuzante glumele Danei Budeanu.

Nu mi s-au părut niciodată cele referitoare la violență și agresiuni și mi-au sărit toți în cap când am postat ceva referitor la asta! Dar pe bune acum, când „fenomenul” instigă la violență și văd asta nu am decât să cred că femeia aia chiar e inconștientă, că nu-și dă seama că asta se întâmplă în țară și că ea cu glumele ei încurajează genul acesta de comportament.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dar, în fine, nu e despre ea…. Poate acum înțelegeți și voi de ce nu e ok să acceptăm violența. Nici măcar în glumă! Hai să ne trezim, România, că în ritmul ăsta ajungem să ne împușcăm între noi ca în State! Și am, totuși, pretenții mai mari de la noi.

Sper din tot sufletul ca cei care o cunosc pe victimă sau pe agresori să dea un semn, ori mie, ori altor persoane care au postat. Ori Poliției. Și sper ca Poliția să-și facă treaba”, le-a transmis Alexandra Stan celor care îi urmăresc contul de Instagram.

ADVERTISEMENT