Alexandra Stan, gest uluitor pe stradă. Cum a fost surprinsă după eliminarea de la Survivor România

Alexandra Stan a făcut un gest uluitor pe stradă după ce a fost eliminată de la „Survivor România, în urmă cu mai bine de două săptămâni. Se pare că vedeta are instinctul de supraviețuire încă viu și nu consideră coronavirusul un mare pericol.

Cântăreața a ieșit la plimbare prin oraș, însă nu și-a luat și masca de protecție cu ea. După aproape două luni în Republica Dominicană, unde Covid-19 nu a ajuns, blondina a uitat că aici situația este mult mai gravă.

Fosta Faimoasă a ieșit cu prietenele ei, însă nici ele nu par să fie prea speriate de virusul care a invadat teritoriul României în urmă cu un an,

Alexandra Stan, gest uluitor pe stradă. Cum a fost surprinsă după eliminarea de la Survivor

Alexandra Stan s-a întors la viața ei obișnuită după săptămânile grele petrecute în jungla Dominicană, acolo unde a luptat alături de Faimoși, însă organismul ei a cedat din cauza condițiilor la care concurenții erau supuși.

Cântăreața s-a plimbat alături de prietenele ei prin oraș, însă nu sunt atât de speriate de coronavirus, pentru că nu au purtat măști și nici nu s-au distanțat social, după cum au fost surprinse de publicația CIAO.ro.

Artista s-a simțit foarte bine alături de prietelene ai, după cum se poate vedea în fotografii. Acestea au râs cu lacrimi și s-au mai oprit din drum pentru a-și aminti diverse lucruri care le-au stârnit amuzamentul.

Una dintre amicele cântăreței este vloggerița LikeCreața, pe numele real Cristina Lupu, care a născut o fetiță în urmă cu câteva zile. În timpul plimbării, aceasta încă era însărcinată cu micuța.

Cum a fost experiența de la Survivor România pentru Alexandra Stan

Alexandra Stan a vorbit despre săptămânile petreute în jungla Dominicană, unde a suportat condiții grele și a avut mai multe probleme de sănătate, din cauza cărora nu a mai fost aptă să meargă mai departe alături de colegii ei din echipa Faimoșilor.

Cântăreața a spus că cel mai greu i-a fost din punct de vedere psihic și chiar i-a fost frică să ducă la bun sfârșit anumite probe. Aceasta s-a confruntat cu diverse temeri și slăbiciuni, după care a început să se simtă slăbită și a ajuns, în cele din urmă, pe mâna medicului.

„Pe mine factorul psihic m-a doborât. Mi-a fost greu să intru pe anumite trasee, pentru că a trebuit să-mi înving anumite frici. Am avut multe frici şi multe slăbiciuni la început. După aceea, am început să mă simt rău fizic, a trebuit să fac analize. Eram destul de slăbită, am probleme cu rinichii, aşa m-am născut, am avut parte de îngrijiri medicale bune aici. Medicii mi-au dat tratament şi sunt ok acum.

Când eşti acolo, lipsit de hrană, trecut prin toate stările, lipsit de familie, până la urmă clachezi. E foarte greu să mergi mai departe. Eu am spus de la început că stau cât mă duce corpul. Mă simţeam slăbită, aveam ameţeli, aveam şi probleme cu stomacul. Medicii au decis că nu am cum să mai continui. Survivor nu e numai pentru a câştiga premiul cel mare, e pentru a-ţi depăşi limitele. De aici încolo, eu nu voi mai face compromisuri, sunt eu, oamenii o să mă vadă aşa cum sunt, dacă le place bine, dacă nu le place treaba lor!”, a declarat Alexandra Stan la „Teo Show”.