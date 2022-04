Alexandra Stan, goală pe coperta noului ei album! Imagini incendiare cu artista

Alexandra Stan are o apariție sexy pe coperta noului ei album, al cincilea din cariera sa. Pentru copertă, cântăreața a realizat o ședință foto în care apare doar în lenjerie intimă, spre deliciul fanilor ei. Ea a stârnit imaginația sexului masculin cu fotografia publicată pe internet.

Alexandra Stan, goală pe coperta celui de-al cincilea album

Alexandra Stan a anunțat că cel de-al cincilea album din cariera ei muzicală va apărea pe piață în România pe data de 29 aprilie, la doar cinci zile după sărbătorile pascale. Cântăreața a publicat o imagine, care imediat a atras atenția fanilor ei și a stârnit imaginația bărbaților.

ADVERTISEMENT

Fotografia este chiar coperta viitorului album. Vedeta poartă doar lenjerie intimă și poartă în picioare o pereche de sandale cu platformă. Cântăreața este machiată ca pentru un eveniment special din viața ei și probabil și-a pus extensii, întrucât are părul pe spate, foarte lung.

A primit numeroase aprecieri

Peste 11.000 de like-uri și sute de comentarii a primit Alexandra Stan, imediat pe Facebook pentru fotografia pe care a publicat-o. Fanii au apreciat apariția cântăreței: „Foarte sexy. O zeiță a frumuseții. Criminal de frumoasă. Tot respectul (…) E naturală, frumoasă și talentată, e pe jumătate nudă și …care e problema? Poate să-și permită, voi nu. (…) Fii frumoasă! Nu uita…ești marcă înregistrată!!! (…) Doamne, cât ești de frumoasă!”, sunt câteva dintre comentariile apărute pe Facebook, conform

ADVERTISEMENT

Alexandra Stan, planuri mari: să se mute în casă nouă

Încă de la sfârșitul anului trecut, Alexandra Stan anunța că are mari planuri pentru 2022. Vorbea despre noul ei album, dar și despre achiziționarea unei case noi și a unui automobil pe măsură. Cântăreața vrea să-și cumpere un apartament nou și să își schimbe mașina veche.

”Sper să fie totul bine și la anul în martie să lansez albumul pe care îl vreau. A fost un an zbuciumat, dar am avut și experiențe frumoase, am avut și 4-5 concerte.

ADVERTISEMENT

Pentru 2022 am planuri multe. Vreau să îmi iau casă la anul, un apartament dacă îmi ajută Dumnezeu, poate să îmi schimb și mașina, dar mai mult vreau realizări pe plan profesional”, a declarat Alexandra Stan în cadrul unei emisiuni TV, în decembrie 2021.

Anul trecut, Alexandra Stan s-a căsătorit în vara anului trecut cu Emanuel Necatu, de care