Alexandra Stan iubește din nou. Ce spune fosta concurentă Survivor România despre relație și copii

Alexandra Stan iubește din nou, relația amoroasă începând la scurt timp după ce a fost eliminată de la Survivor România. Cântăreața simte fiorii dragostei, vorbind deschis despre sentimente, deși este la început de drum.

Frumoasa blondină a mărturisit că simte o chimie extraordinară cu un bărbat foarte cunoscut din showbiz-ul autohton. Artista nu se grăbește să dezvăluie prea multe despre partenerul ei de viață și așteaptă ca lucrurile să evolueze de la sine.

Vedeta trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Tristan Tate, fostul iubit al Biancăi Drăgușanu. Alexandra Stan a fost surprinsă în compania celui care i-a furat inima în urmă cu câteva săptămâni, când au fost filmați de paparazzi prin oraș.

Alexandra Stan are un nou partener de viață. Cine este bărbatul care a cucerit-o

„Eu tot timpul iubesc. Nu știu ce să zic, am tot primit întrebarea asta. Mi-e frică să spun acum dacă am sau nu o relație, nici nu știu cum o să se interpreteze. Eu dacă ies cu un bărbat și îmi place de el, există o conexiune, o chimie, mie nu îmi e frică de sentimentele pe care le am.

Eu îmi dau seama că mă îndrăgostesc destul de repede și nu mi-e teamă să zic chestia asta. Nu știu cum percep ei asta, poate li se pare că sunt nebună dacă ne știm de foarte puțin timp.

Simt o atracție și o chimie cu cineva, dar știi cum e: nu spune: «Hop!» până nu sari pârleazul”, a mărturisit Alexandra Stan în emisiunea „Teo Show” de la Kanal D.

În cadrul aceluiași show îndrăgita cântăreață a fost întrebată dacă este pregătită să devină mamă, vedeta oferind un răspuns afirmativ. Blondina ar vrea să aducă pe lume un copil, însă asta depinde numai de relația sentimentală din momentul respectiv.

„Da, îmi doresc copii, dar depinde de relația pe care o am”, a adăugat Alexandra Stan în rubrica „Test de vedetă” de la Kanal D.

Artista s-a despărțit recent de Bogdan Drăghici, bărbatul care venise după ea în Republica Dominicană în timpul filmărilor de la Survivor România. În trecut a avut o relație cu Bogdan Stăruială, cu care a locuit împreună în Statele Unite ale Americii.

„Pot să spun că ultimele 5 luni au fost de-a dreptul superbe, nebune. M-am simțit iubită, am călătorit, am dansat cu zeii, am făcut dragoste pe plajă, am înotat la lumina lunii, am dormit pe plajă, mi-am făcut o mulțime de prieteni.

Nu dau vina pe nimeni, cu atât mai mult nu pe el. Da, a fost frumos să visez alături de cineva și să îmi fac planuri de viitor. (…) Îmi va fi dor de toate acestea, deja îmi este. Sunt încă în șoc și tot mă gândesc la tine în fiecare moment.

Mă lupt să mă deconectez de tine, și încerc să îmi amintesc doar de lucrurile frumoase ca să nu te urăsc, să nu îmi otrăvesc inima!”, spunea Alexandra Stan la prima separare de Bogdan Drăghici, în octombrie anul trecut.