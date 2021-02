Alexandra Stan, la un pas de a părăsi competiția Survivor România 2021. Cântăreața are probleme de sănătate

Alexandra Stan este pe punctul de a părăsi competiția „Survivor România” 2021 și este cu moralul la pământ din cauza stresului și a condițiilor grele din Repubica Dominicană. Cântăreața a făcut apel la public, recunoscând că nu mai suportă.

Faimoasa a ajuns la capătul puterilor, după ce a avut parte de mai multe accidentări, iar condițiile sunt mult prea dure pentru frumoasa blondină. Artista a refuzat să ia parte la jocul pentru imunitate din această seară din cauza problemelor de sănătate și a oboselii pe care a acumulat-o pe parcurs.

Competiția a fost dificilă pentru Alexandra Stan încă de la început, iar acum este gata să renunțe. Aceasta le-a cerut oamenilor să nu o voteze dacă va fi propusă pentru eliminare.

Alexandra Stan, la un pas de a părăsi competiția Survivor România 2021

Alexandra Stan a recunoscut că „Survivor România” nu este o competiție pentru ea și că vrea să se întoarcă acasă. După numeroase accidentări, vedeta nu se simte deloc bine și nu a putut să-și adune forțele oentru a partiipa la jocul de imunitate din această seară

Disperată, Alexandra Stan i-a rugat pe fani să nu o voteze dacă va fi propus pentru eliminare, pentru că vrea să plece cât mai repede din Republica Dominicană. Cântăreața are probleme cu stomacul și multe alte afecțiuno pe care le-a dezvoltat în competiție.

„Eu nu mai fac față. De mult timp am zis chestia asta și oamenii nu mă cred. Am infecție la degete, mi-am scrântit mâna de nu știu câte ori, am probleme cu stomacul, merg de nu știu câte ori pe zi la toaletă și m-a plouat azi noapte. Dacă nu ar fi colegii mei să mă susțină, cred că aș intra în depresie. Nu e pentru mine competiția asta, vreau să merg acasă și sper oamenii să înțeleagă chestia asta și să nu mă voteze. Sper să mă trimită acasă”, a qmărturisit, disperată, Alexandra Stan.

Alexandra Stan: „Nu sunt supraviețuitoare”

Alexandra Stan a mărturisit că nu mai suportă și că totul este mult mai greu decât și-ar fi imaginat. Nu o mai motivează nici marele premiu, iar acum singura ei dorință este să plece acasă, să fie alături de cei dragi.

„Nu este un moment greu, este o stare pe care o am de o săptămână, două, care persistă. Simt că nu mai am putere, atât am putut să fac. Mi-am demonstrat că am putut să fac anunite chestii, mi-am depășit anumite limite, simt nevoia să plec acasă, să stau cu familia, nu mai pot.

Nu sunt survivor, nu sunt supraviețuitoare, dacă până acum mă gândeam la premiu, la bani, nu mă mai interesează deloc, pur și simplu vreau să plec, vreau să plec acasă”, a mai spus vedeta, cu lacrimi în ochi.

