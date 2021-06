Alexandra Stan, nuntă în secret. De ce a ținut totul ascuns

Alexandra Stan a decis să se căsătorească în secret. Cântăreața a organizat totul în doar câteva săptămâni și a preferat să nu dezvăluie nimic înaintea evenimentului.

Nunta a avut loc la Constanța, iar la eveniment au participat doar rudele și nașii.

Alexandra Stan, nuntă în secret

Potrivit VIVA, cântăreața în vârstă de 32 de ani și-a unit destinul cu cel pe care îl iubește în mare secret. Evenimentul a fost organizat în doar câteva săptămâni. De altfel, a confirmat totul și pe pagina sa de instagram, unde fanii au luat-o la întrebări imediat cum au aflat.

Cununia religioasă a avut loc la Constanța, la Biserica Sf. Nicolae. Cântăreața spune că visul ei a fost mereu să se mărite la malul mării. La ceremonie au participat doar nașii și rudele.

“Am fost cununați chiar de preotul care a cununat-o și pe sora mea, care mi-a botezat nepoții. E părintele meu duhovnic. A venit la Constanța și părintele lui duhovnic, care este călugăr și care slujește la Mănăstirea Sitaru, de aici de lângă București, și a fost o ceremonie foarte frumoasă. Am avut și cor, a fost totul ceva de vis, intim”, a spus cântăreața

Pentru că evenimentul a fost organizat într-un timp foarte scurt, Alexandra Stan a apelat la un wedding planner și totul a ieșit perfect. Aceasta a dezvăluit că atât ea, cât și bărbatul iubit și-au dorit discreție totală.

“Pe scurt, am fost pe aceeași lungime de undă și a ieșit minunat. Atunci când există iubire, respect, înțelegere, nu cred că ai de ce să aștepți. Unii oameni iau deciziile acestea mai greu, alții mai repede. Nu consider că trebuie să existe un pattern. Hotărâtă și fericită”, a mai dezvăluit artista.

Deocamdată, Alexandra Stan nu a dezvăluit numele celui care i-a devenit soț.

Alexandra Stan, dezamăgită de Tristan Tate

Nu în urmă cu mult timp, , fostul iubit al Biancăi Drăgușanu. Povestea de dragoste nu a durat însă foarte mult, cântăreața fiind dezamăgită de comportamentul acestuia. În presă au apărut câteva fotografii din intimitatea celor doi. Atunci, cântăreața a lăsat să se înțeleagă faptul că Tristan Tate ar fi fost cel care a dat fotografiile jurnaliștilor.

“Este foarte trist că, în 2021, încă se dau poze din intimitate la presă. Mi se pare jenant că unii asta cred că înseamnă să fii bărbat. Cred că ar trebui fiecare să își vadă de treaba lui, separat.

Sunt o persoană asumată. Am avut relații lungi, serioase. Dar, în ultimele luni, am fost singură. Nu e bărbatul cu care aș putea începe ceva serios și am rupt orice legătură” a declarat Alexandra Stan despre episodul cu Tristan Tate, pentru Cancan.ro.