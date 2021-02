Alexandra Stan, primele declarații după ce a fost eliminată de la Survivor România. Ce a spus despre problemele de sănătate

Alexandra Stan a oferit primele declarații după ce a fost eliminată de la „Survivor România” 2021. După ce a întâmpinat probleme de sănătate din cauza condițiilor grele impuse de competiția sportivă, artista se va întoarce în România.

Telespectatorii au putut vedea seara trecută cum a fost invocat un Consiliu de urgență de către prezentatorul show-ului de la Kanal D, Daniel Pavel, în care a anunțat faptul că Alexandra Stan nu mai poate participa din cauza condiției medicale.

Contactată printr-un apel video, vedeta a vorbit despre momentele grele pe care le-a îndurat și despre cum se simte în acest moment. Chiar dacă a fost dificilă, experiența a ajutat-o foarte mult să se dezvolte.

Alexandra Stan, primele declarații după ce a fost eliminată de la Survivor România

Alexandra Stan a fost eliminată de la „Survivor România” 2021 în episodul de aseară, după ce a fost convocat un Consiliu de urgență de către prezentatorul show-ului. Artista a vorbit despre această experiență în cadrul unui interviu prin videocall.

După săptămâni întregi în care s-a înfometat, cântăreața a declarat că s-a săturat de nucile de cocos și că a mâncat zece pachete de biscuiți imediat ce a primit undă verde din partea medicilor.

„Este ora 10 dimineața aici. Am mâncat zece pachete de biscuiți, nici mai mult nici mai puțin. Să nu mai văd cocos! Am mâncat foarte bine, din fericire. Mi-e teamă că voi mânca prea mult zilele astea. Am avut niște probleme cu stomacul și nu mi-au dat medicii voie să mănânc mult din prima. Simt nevoia de dulce mai ales”, a declarat Alexandra Stan la „Ștafeta mixtă”, scrie wowbiz.ro.

Alexandra Stan, despre problemele de sănătate

Participarea la competiție s-a lăsat cu multe consecințe nedorite pentru corpul ei, care a cedat stresului și regimului alimentar drastic pe care a fost nevoită să-l țină. În plus, vedeta s-a născut cu un singur rinichi, însă nu a crezut că efortul o va afecta atât de mult.

„Eu am un singur rinichi, așa m-am născut, știam asta când am plecat, dar nu am avut niciodată probleme, însă nici nu am avut niciodată efort atât de intens și zilnic. Nici nu am fost privată de mâncare pe o perioadă așa lungă. Eu mai țineam post, așa pentru mine, să fac un fel de cură de detoxifiere, dar nu atât de drastic”, a continuat ex-concurenta.

După ce a fost supravegheată de medic câteva zile, Alexandra Stan a primit un verdict crunt și i s-a spus că nu mai este aptă să participe în continuare la competiția de la Kanal D. Chiar dacă s-a plâns de condiții pe parcursul emisiunii, faptul că a fost eliminat i-a provocat multă tristețe.

„Sunt foarte emoționată, nici nu cred că se aștepta cineva să nu plâng în momentul ăsta. Survivor România este o competiție foarte solicitantă din toate punctele de vedere. Noi suntem aici 100%, nu avem acces la familie, la prieteni, la telefon, la absolut nimic.

Totul se întâmplă aici și acum, iar lipsa hranei ne face să fim și mai prezenți și să trăim și mai intens fiecare moment. Pentru mine asta a fost emisiunea vieții mele. Mi-am dorit foarte mult să merg cât mai mult în competiția asta. Rămâne o parte din mine aici. Mi-aș lăsa părți așa peste tot, amintiri”, a declarat Alexandra Stan înainte să părăseasccă emisiunea.