De ce a divorțat Alexandra Stan de Emanuel Necatu: “Era toxic ce se întâmpla”

Alexandra Stan este o femeie liberă, din nou, și a găsit puterea să vorbească despre divorțul de Emanuel Necatu. Artista a surprins pe toată lumea în momentul în care a anunțat că a divorțat, iar acum a revenit cu mai multe detalii despre problemele pe care le-a întâmpinat în timpul mariajului.

Invitată, luni, în emisiunea ”Teo Show” de la Kanal D, cântăreața a declarat că uneori are senzația că s-a grăbit în ceea ce privește căsătoria cu Emanuel Necatu. Artista în cadrul unei alte emisiuni în care a fost invitată, iar, în prezent, Alexandra Stan recunoaște că nu a luat cea mai bună decizie în momentul în care a ales să se căsătorească cu Emanuel. Cei doi au grăbit lucrurile, căsătorindu-se după doar două luni de relație, spune artista.

„Nu zic că nu trebuia să fac asta, dar chiar nu cred că trebuia să fac asta, nu trebuia să ne grăbim. În primul rând, trebuia să stăm să ne cunoaștem mai bine.”, a explicat Alexandra Stan la „Teo Show”.

Alexandra Stan spune de ce a divorțat de Emanuel Necatu

Momentul în care cei doi s-au cunoscut a fost unul destul de critic pentru Alexandra Stan. Artista spune că nu se afla într-o perioadă foarte bună a vieții sale, iar prezența lui Emanuel Necatu a făcut-o să interpreteze gesturile sale de afecțiune într-un mod nu foarte corect.

Treptat, Alexandra a început să vadă în Emanuel bărbatul ideal, grijuliu, care îi oferă confort și protecție. Sentimentele celor doi s-au intensificat rapid, iar cererea în căsătorie a apărut atunci când nimeni nu se aștepta.

„Ne-am cunoscut printr-o prietenă. Eu aveam nevoie de cineva care să mă ajute să trec peste anumite momente, mai ales că era o perioadă sensibilă pentru mine. Murise Hercules, motanul meu și mă simțisem așa blocată. Venisem și de la „Survivor” și nu știam încotro s-o iau. Eram debusolată. M-a ajutat să mă regăsesc doar că eu am confundat ajutorul ăsta.”, a mai adăugat artista.

Cum au ajuns cei doi să divorțeze?

Deși părea că povestea de iubire dintre Alexandra Stan și Emanuel Necatu este ca în basme, finalul nu a fost deloc unul fericit pentru aceștia. În vara acestui an, toată lumea a rămas surprinsă de decizia Alexandrei de a-și întemeia o familie. La fel de surprinși au fost rudele, prietenii și apropiații în momentul în care s-a aflat că a și divorțat.

Artista susține că lucrurile între ea și Emanuel au început foarte repede să se deterioreze. Deși au făcut tot posibilul să nu se despartă și să își rezolve problemele, divorțul a fost inevitabil.

„Nu a fost chiar așa. Cumva am încercat amândoi. A fost o perioadă în care știam amândoi că nu e ok, intrasem amândoi într-un punct în care ne certam din orice, adică era toxic ce se întâmpla. Și știam amândoi că nu e ok, dar trăgeam amândoi cu dinții până când am ajuns cumva la concluzia asta împreună. Adică să nu crezi că a fost unul care a zis gata, iar celălalt s-a rugat. A fost o decizie comună.”, a explicat pe larg Alexandra Stan.

În prezent, artista se concentrează foarte mult pe viața sa profesională, dar și pe cea spirituală. Alexandra declară că își dorește să se regăsească și să se simtă bine cu ea însăși.