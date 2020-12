Alexandra Ungureanu, declarații exclusive înainte de finala Bravo, ai stil despre rivalele ei: „Theo Rose e o revelație pentru mine”

Alexandra Ungureanu este una din finalistele Bravo, ai stil Celebrities, iar emoțiile pentru momentul în care se va trage cortina acestui sezon sunt imense pentru cântăreață.

Vedeta a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre finala concursului de modă și a declarat de ce ar merita ca ea să câștige, care a fost cel mai greu concept de gală pentru ea, dar și care sunt rivalele pe care le apreciază cel mai mult, cu potențial în câștigarea trofeului.

Ungureanu se luptă pentru titlul de cea mai stilată femeie din România în marea finală din 19 decembrie de la Kanal D, alături de Theo Rose, Deea Codrea, Andreea Tonciu, Cristina Șișcanu și Oana Radu.

Alexandra Ungureanu, finalistă la Bravo, ai stil: „Chiar cred că merit să câștig”

Cântăreața a explicat pentru FANATIK ce înseamnă din punctul ei de vedere să ai stil și care sunt calitățile pentru care merită să câștige concursul.

„Eu cred că am ajuns la o maturitate stilistică și o formă de a mă exprima încă înainte să intru în concurs. Chiar cred că merit să câștig întrucât am o direcție stilistică destul de clară. O femeie cu stil nu trebuie doar să se îmbrace bine, ci să aibă și bun simț, atitudine, educație. Chiar dacă aceste valori păreau prăfuite, mă bucur că lumea încă le apreciază”, ne-a spus artista.

Alexandra a vorbit și despre colegele ei de platou și a spus că o apreciază foarte mult pe Deea Codrea pentru felul în care se îmbracă, însă revelația ei este Theo Rose, pe care au ajuns să o îndrăgească aproape toți cei care lucrează în producția de la Kanal D.

Cea mai grea gală pentru ea a fost „Aripi de înger”: „M-am speriat în ultimul hal”

„La fiecare fată mă gândesc cu drag, chiar și la Andreea Tonciu, cu care am avut niște conflicte. M-am apropiat la nivel personal de câteva fete, însă din punct de vedere stilistic o apreciez cel mai mult pe Deea. Pe partea umană, o admir foarte mult pe Theo Rose. E o artistă desăvârșită și o fată cu un suflet uriaș. Îi apreciez munca, deși noi două suntem în zone diferite ale muzicii.

Theo Rose e o revelație pentru mine, e o bucurie ca om”, ne-a mai mărturisit finalista de la Bravo, ai stil.

În fiecare gală săptămânală, fetele au trebuit să respecte un anumit concept, iar cel mai dificil pentru Alexandra Ungureanu a fost cel din semifinală, „Aripi de înger”, căci vedeta nu este obișnuită să apară îmbrăcată sumar, însă a făcut față cu brio acelei seri cu totul speciale.

„A fost cel mai greu concept pentru mine, ca ținută, pentru că nu știam de unde să mă apuc. M-am speriat în ultimul hal, dar m-am adunat apoi. Sunt mândră de corpul pe care îl am la vârsta mea și am învins oricum niște complexe pe care le aveam, însă nu am fost genul care să se despoaie la televizor și tocmai de aceea mi-a fost greu să aleg o ținută care să fie sexy, dar să se și potrivească felului meu de a fi”, a mai spus Alexandra.