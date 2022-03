Alexandra Ungureanu, neîncrezătoare la început de carieră: ”Am crezut că nici nu o să reușesc”

Fosta concurentă de la Asia Express a fost neîncrezătoare la început de carieră, mărturisind că se punea foarte mare accent pe imagine și pe frumusețea fetelor din industrie, nicidecum pe talentul pe care îl aveau.

Alexandra Ungureanu și-a amintit de începuturile în muzică. Ce o enerva pe vedetă

Alexandra Ungureanu recunoaște că i-a fost dificil să concureze cu frumusețea pe care o etalau toate artistele din urmă cu 20 de ani, mai ales că vedeta avea atunci foarte multe complexe. Artista a suferit o perioadă lungă de .

„Au fost foarte multe trupe care s-au făcut din fete care arătau bine. Era mult mai important să arăți bine.

Se descoperise că vocile se fac pe calculator și era mai bine așa, să vedem oameni frumoși la televizor, pentru că noi, cu toții, ne dorim asta.

Eu am înțeles mai târziu, dar eram foarte frustrată în perioada aia pentru că nu corespundeam foarte bine standardului de frumusețe care avea succes în muzică, în acei ani.

Mult timp am crezut că nici nu o să reușesc, până să ajung eu o femeie care are încredere în ea. Da, sunt o femeie specială, care a avut acnee toată adolescența, nu am nicio problemă cu asta. Nu, la vremea aia, eram super terorizată psihic”, a declarat cântăreața în podcast-ul , moderat de Gojira.

Alexandra Ungureanu, pe drumul muzicii. Cum a început

Alexandra Ungureanu a absolvit Academia de Studii Economice (ASE) din București, dar a ales să meargă pe drumul muzicii. A participat la numeroase festivaluri și concursuri de talent și a ajuns în atenția publică după colaborarea cu formația Sistem, în 2001.

Trei ani mai târziu, devenea vocea formației Crush, iar în 2020 se lansa într-o provocare de la Kanal D, fiind aleasă cea mai stilată femeie de la noi din țară.

Următorul proiect a fost la Antena 1, unde a participat alături de mama sa la reality show-ul „Asia Express”. În prezent, Alexandra Ungureanu moderează o emisiune în mediul online cu și despre vedetele autohtone.